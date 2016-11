Nach der Rettung: Kater suchen ein Zuhause

Einer Spaziergängerin sind in Lichtenstein drei verängstigte Katzen zugelaufen. Tierschützerin Brigitte Jakobi glaubt, ihr Vorbesitzer wollte die Tiere ertränken.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 15.11.2016



Lichtenstein. Diesmal ist es Brigitte Jakobi zu viel: Die Tierschützerin will die Polizei einschalten. "Ich werde Anzeige erstatten wegen Tierquälerei", sagt die 70-jährige Lichten-steinerin. Diese Aufregung hat einen Grund: Vor fünf Wochen klingelte eine Bekannte an ihrer Tür mit einem Korb in der Hand. Darin saßen drei junge Katzen. "Die waren vielleicht sechs Wochen alt, abgemagert und völlig verängstigt", erinnert sich die Tierschützerin.

Diese drei Katzen liefen der Frau bei einem Spaziergang zu. In der Nähe der Zuggleise in Lichtenstein, wo ein Gehweg an einem Teich entlangführt, hätten die Tiere vorher völlig durchnässt am Ufer gesessen. Hat jemand die drei Katzen in den Teich geworfen? "Ringsherum ist kein Grundstück, von dem die Katzen hätten zu diesem Teich finden können", sagt Brigitte Jakobi. Für sie ist klar: jemand muss die Katzen absichtlich hergebracht und in den Teich geworfen haben.

Der Vorfall ist einige Zeit her, trotzdem wird sie "stinksauer", bei der Vorstellung, dass die Tiere sterben sollten. In Lichtenstein ist Brigitte Jakobi als "Katzenmutter" bekannt. Schon öfter habe sie Katzen geholfen, die herrenlos oder verwahrlost im Stadtgebiet gefunden worden sind und von Passanten in ihre Obhut gegeben wurden.

Nun will sie nach einem solchen Vorfall zum ersten Mal zur Polizei gehen. "Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Polizei einen Täter ermittelt, aber ich möchte zumindest die Behörden auf dieses Thema aufmerksam machen", sagt die Lichtensteinerin. Eine der Katzen hatte bereits das Glück, dass Brigitte Jakobi sie an eine Freundin vermitteln konnte. Jetzt sucht sie noch einen neuen Besitzer für die beiden übrigen Kater. Denn eigentlich wollte sie keine Katzen mehr aufnehmen, wie sie erzählt. In ihrem Haus leben noch vier andere Katzen und zwei Hunde. Nein sagen oder die Katzen ins Tierheim bringen? Das habe sie auch nicht gewollt. "Ich wollte die Katzen erst einmal selbst aufpäppeln." Aber das ganze hat seinen Preis. "Ich habe keine hohe Rente, aber schon mehrere tausend Euro für die Behandlung von Katzen beim Tierarzt ausgegeben." Auch die beiden Kater wurden schon von einem Mediziner unter die Lupe genommen. "Beide sind gesund, frisch geimpft und sehr hübsch", sagt Jakobi. Namen hat sie den beiden Katern noch nicht gegeben. Brigitte Jakobi: "Wenn jemand bald kommt und einen der Kater haben möchte, dann will er ihn vielleicht anders taufen."

Die zwei Kater möchte Brigitte Jakobi an einen verantwortungsvollen Besitzer abgeben. Wer Interesse hat, kann sich telefonisch bei ihr melden.