Netze sichern jetzt die Ufer

Derzeit wird in Callenberg der Dorfbach im Bereich des Anlagenteiches naturnah saniert. Jute ersetzt dort den alten Beton.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 14.09.2016



Callenberg. Ein wenig müssen sich die Männer von der Firma Grünbau aus Bad Schlema auf ihrer Baustelle am Anlagenteich in Callenberg in acht nehmen. Denn direkt an ihrer Baustelle befindet sich an einer Eiche ein monströses Hornissennest, in dem reichlich Leben ist. Dort hoch kommen die Bauleute aber nicht, sie kümmern sich eher um das, was unten im Bach passiert.

Die Sanierung des Dorfbaches im Bereich Anlagenteich unterhalb der Südstraße ist eine Maßnahme aus dem Wiederaufbauplan nach den Hochwasserschäden von 2013. Die Gemeinde lässt die Schäden im Bereich des Abflusses des Teiches in Callenberg beseitigen. Verursacht wurden sie durch austretendes Wasser aus der Bachverrohrung. Der Dorfbach ist auf einer Länge von 1200 Metern verrohrt. Bei der Untersuchung der Anlage war außerdem festgestellt worden, dass die Rohre im Bereich der Kindertagesstätte versetzt stehen. Dieser Versatz soll im Zuge der Maßnahme mit behoben werden.

Die Uferbefestigung des Baches wurden nun völlig neu gestaltet, die alten Wabenplatten ausgebaut. Jetzt gibt es stattdessen eine naturnahe Uferbefestigung mit großmaschigen Jutematten, die nun einwachsen müssen. Das ist entlang des Teiches und oberhalb auf rund 100 Metern Länge passiert. Im Bachlauf selbst halten in kleinen Abständen eingeschlagene Holzpfähle die Netze. Der Einlauf in die Bachverrohrung ist ebenfalls neu. Hier ist ein Betonelement fest eingemauert worden. In Höhe Zulauf zum Anlagenteich gibt es ein weiteres Betonfertigteil, ein 800er-Rohr. Auch dort ist jetzt der Übergang vom Feldrain zum Teich möglich. Zwischen dem Ablauf des Teiches und dem Einlauf in die Verrohrung wurde zudem grober Schotter in die Bachsohle eingebracht. Der soll bei höherem Wasseraufkommen etwas den Druck aus der Strömung nehmen.

Parallel zu dieser Sanierungsmaßnahme am Teich sollen auch die Geröllanspülungen im Bach beseitigt werden, damit ein ordnungsgemäßes Einleiten des Oberflächenwassers von der Straße gewährleistet ist.