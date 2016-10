Noch brÃ¶selt die alte PomperbrÃ¼cke

Noch bröselt die alte Pomperbrücke

Die Gemeinde St. Egidien will noch dieses Jahr eine weitere Brückensanierung in Angriff nehmen. Die Weichen sind gestellt.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 17.10.2016



St Egidien. Die Brücke über den Lungwitzbach an der Straße Am Mühlgraben in St. Egidien, im Volksmund als Pomperbrücke bekannt, zerbröselt zusehends. Eine Vollsperrscheibe signalisiert Autofahrern, dass sie längst für den Fahrverkehr gesperrt ist. Die schmalen Fußwege neben der 4,50 Meter breiten Fahrbahn sind auf der gesamten Brückenlänge ausgebrochen. An den Seiten der Brückenkonstruk- tion ist der Beton so zerbröselt, dass stellenweise die Eisenträger in dem Betonkörper zu sehen sind. Und das Geländer hat auch schon bessere Zeiten gesehen.

Aber: Rettung naht. Allerdings nicht in Form eines Neubaus. Den hätte sich die Gemeinde gewünscht. "Aber der wäre eine teure Angelegenheit geworden", sagte Bürgermeister Uwe Redlich (parteilos). Selbst die Sanierung verschlingt einiges. Schließlich soll die Brücke danach wieder so stabil sein, dass sie für eine Belastung von 30 Tonnen freigegeben werden kann. Auch die schweren Müll- und Löschfahrzeuge sollten die Brücke gefahrlos passieren können.

Der Überbau der Brücke wird zunächst abgebaut, und aus diesem dann der Beton zwischen der Stahlkonstruktion rausgeschnitten. Die Brückenträger kommen danach zum Sandstrahlen. Dort wird sich zeigen, was vom Stahl-Gerippe noch übrig ist und möglicherweise ergänzt werden muss, erklärte der Gemeindechef. Danach werde alles wieder eingebaut, die Widerlager werden anbetoniert und verpresst.

Vier Aufträge im Gesamtumfang von rund 215.000 Euro hat der Gemeinderat dafür vergeben. Allein auf das Aufarbeiten des Stahl- skeletts entfallen rund 56.000 Euro, auf das Sandstrahlen etwas mehr als 14.000 Euro. Das gesonderte Entsorgen des alten Teerbelages ist mit knapp 10.000 Euro veranschlagt. Bereits die Demontage, das An- betonieren der Widerlager und der Wiedereinbau der gesamten Konstruktion werden als der größte Brocken rund 133.000 Euro verschlingen.

Lediglich für das Verpressen der Fundamente fand sich bis zum Vergabetermin keine Firma, die ein Angebot abgeben wollte. Dieses spezielle Verfahren zum Reparieren von Rissen und kleinen Schäden an Beton wird nicht von vielen Firmen angeboten, sagte Uwe Redlich. Der Gemeinderat hat deshalb zur Sitzung dem Bürgermeister den Segen für die freihändige Vergabe des Auftrags erteilt, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Eine Sondersitzung würde den Aufwand nicht rechtfertigen und nur unnötig Zeit kosten. Der Rat hat damit erst einmal die Weichen gestellt. Wenn der Plan aufgeht, dann beginnt am 17. Oktober das Baugeschehen. Zum Bau- ende wollte sich noch niemand festlegen. Klar sein dürfte dagegen, das das neue Geländer das traditionelle Landmaschinenblau bekommt.