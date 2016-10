Null Bock auf den Unterricht

Keine Lust, Angst vorm Versagen, fehlende Motivation durch die Eltern - die Gründe fürs Schwänzen sind vielfältig. In diesem Jahr wurden im Landkreis bereits 375 Bußgeldbescheide wegen Schulverweigerung verschickt.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 29.10.2016



Zwickau. Den Ärger mit den Eltern nimmt Sandra (Name geändert) in Kauf, speziell im Sommer liegt sie lieber im Freibad als in der Schule zu schwitzen.

"Bei schönem Wetter habe ich einfach keinen Bock auf Schule", sagt die 14-Jährige. Sie kennt inzwischen auch die Tricks. Sie bleibt höchstens zwei Tag der Schule fern, weil im Normalfalle am dritten Tag die Eltern informiert werden, wenn eine Entschuldigung oder Krankschreibung ausbleibt.

"Ab dem fünften Tag kann das auch richtig Kohle kosten", weiß Sandra. Sie stottert bei ihrem Vater heute noch das bisher einzige Bußgeld, das das Ordnungsamt gegen ihre Eltern verhängt hatte, ab. Dabei scheint die Schulverweigerung, wie Schwänzen im Amtsdeutsch heißt, wieder populär zu werden.

In diesem Kalenderjahr sind bereits 468 Anzeigen im Amt eingegangen. 375 Geldstrafen wurden im ganzen Landkreis verhängt, mehr als 50 sind noch in Bearbeitung. Im Jahr 2015 waren insgesamt 439 Bußgeldbescheide verschickt worden. Zum Vergleich: Im Landkreis gibt es 27.649 Schüler.

Wie Sandra entscheiden sich die meisten Schulschwänzer selbst dafür, dem Unterricht fernzubleiben. "Die Eltern sind überrascht, wenn sie das erfahren, weil der Nachwuchs ja früh normal aus dem Haus geht", sagt der Pressesprecher der Zwickauer Bildungsagentur, Arndt Schubert. "Allerdings gibt es in vielen Fällen auch Erziehungsdefizite", weiß er.

Dort schaffen es die Eltern aus unterschiedlichen Gründen nicht, die Kinder für den Schulbesuch zu motivieren. Es gibt aber noch einen anderen Grund. "Neben der Null-Bock-Stimmung wurde in letzter Zeit verstärkt Schulangst festgestellt", sagt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Ilona Schilk. Schulangst wird als Krankheit eingestuft. Sie ist häufig das Ergebnis von Mobbing oder einem Schulwechsel, der Kinder belastet.

Den Schülern die Angst vor der Schule nehmen und sie zu motivieren, darin sieht Schulsozialarbeiter Jörg Banitz seine Aufgabe. "Wir arbeiten ab fünfter Klasse kontinuierlich mit den Schülern", sagt er. Von drakonischen Strafen hält er wenig. "Damit bewirkt man oft das Gegenteil."

Für ihn ist es wichtig, die Schüler mit geeigneten Maßnahmen von der Notwendigkeit der Schule zu überzeugen. Der Erfolg scheint dem Schulsozialarbeiter Recht zu geben. Nach eigenen Angaben ist Schulverweigerung an der Pestalozzischule in Zwickau, wo Bonitz tätig ist, kaum ein Thema.