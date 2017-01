OB Kluge empfängt über 100 Gäste

Wie jedes Jahr zog das Stadtoberhaupt von Hohenstein-Ernstthal auf dem Neujahrsempfang Bilanz. Dabei verriet er interessante Details.

Von E. Kiwitter und M. Pfeifer

erschienen am 09.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Um zwei Themen kommt man bei einer Rede zum Neujahrsempfang in Hohenstein-Ernstthal nicht vorbei: an Karl May und am Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring. Zur großen Motorsportveranstaltung, die 2016 über 212.000 Besucher anlockte, hatte Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) interessante Details parat. "Wir gehen davon aus", sagte er in seiner Ansprache, "dass 20 bis 25 Millionen Euro an diesem Wochenende in der Region umgesetzt werden. Also Einnahmen, die durch Veranstalter, Dienstleister und Gewerbetreibende generiert werden."

Über 100 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur waren am Freitagabend der Einladung von OB Kluge zum diesjährigen Neujahrsempfang in das Hotel "Drei Schwanen" gefolgt. Zum dritten Mal in Folge fand die traditionelle Veranstaltung in dem Hotel, in dessen großen Festsaal Karl May einst wegen eines Uhrendiebstahls verhaftet wurde, statt. Zu den Gästen zählte auch Landrat Christoph Scheurer und der Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz (beide CDU).

Zum Motorrad GP sagte Kluge weiter: "Wenn man bedenkt, dass all diese Zahlungen in irgendeiner Weise der Besteuerung unterliegen, dann kann man sich ausrechnen, über welche Einnahme sich die Finanzämter freuen dürfen." Also verdiene auch die öffentliche Hand an der Veranstaltung, so der OB weiter, und jeder Euro, der in die Infrastruktur gesteckt werde, fließe mehrfach zurück.

2017 will das Rathaus die Finanzierung des Erweiterungsbaus am Karl-May-Haus vorantreiben. Die Gesamtkosten des geplanten Projektes belaufen sich laut OB Kluge auf 1,8 Millionen Euro. Allerdings ist die Finanzierung noch nicht gesichert. Da die Kosten relativ hoch sind, hat sich OB Kluge "mit dem Stadtrat darauf verständigt, dass die Realisierung des Vorhabens nur mit einem hohen Fördermittel-Anteil möglich ist. Wir sind an der Finanzierung dran", so das Stadtoberhaupt in seiner Rede.