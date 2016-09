OberschÃ¼ler protestieren mit Smiley gegen Lehrermangel

Oberschüler protestieren mit Smiley gegen Lehrermangel

Bei diesem Gesicht auf dem Hof der Sachsenring-Oberschule zeigten gestern die Mundwinkel nach unten. Schüler und Lehrer wollten ein Zeichen setzen.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 30.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Seit das Schuljahr begonnen hat, haben Josefin Weißbeck aus Callenberg und ihre 23 Mitschüler von der 8 a gerademal zwei Stunden Biologie-Unterricht gehabt. "Wenn das so weiter geht, bekommen wir am Schuljahresende eine unrealistische Note und lernen nichts in dem Fach", sagt die 14-jährige Klassensprecherin und befürchtet Wissensdefizite, die ihr später einmal Nachteile gegenüber anderen Bewerbern um eine Ausbildungsstelle bringen könnten. Auch in Sport und Ethik fielen schon Stunden aus.

Deshalb beteiligte sich auch die 8 a gestern mit der Schule an einer eigenen Protestaktion am landesweiten Aktionstag des Schülerrates Sachsen unter dem Motto "Bildet die Rettung - Rettet die Bildung". Gegen Mittag stellten die Schüler auf dem Schulhof einen riesigen Smiley, dessen Mundwinkel enttäuscht nach unten zeigten. "Wir wollten damit ein Zeichen gegen den Lehrermangel in Sachsen setzen", sagt Josefin Weißbeck. Auch die Lehrer verschlossen sich dieser Schüleraktion nicht, sie mimten die Augen und den Mund. "Wir wollten damit optisch sichtbar machen, wie wenig Lehrer den Unterricht für so viele Schüler absichern", sagt der 13-jährige Bruno Schönfeld von der 7 c, stellvertretender Sprecher des Schülerrates. Er musste gestern seinen "Chef" Sebastian Schoch vertreten, der wie alle 10-er gerade ein Praktikum absolviert, die Aktion aber maßgeblich angeleiert hat.

Wie prekär die Situation an der Sachsenring-Oberschule ist, weiß deren Leiter Jens Franke. 404 Schüler in 17 Klassen werden von 35 Pädagogen betreut. "Wenn sie denn da sind", sagt er. "Es geht nicht darum, dass wir zu wenig Lehrer haben, sondern keinen Fachlehrer-Ersatz für langfristig erkrankte Kollegen. Wir hatten im ersten Abschnitt des Schuljahres drei Langzeiterkrankte, von denen zwei noch nicht wieder im Dienst sind." Das heißt für Franke: Immer irgendwo Löcher stopfen. "Dass wir die Ausfallquote für den Unterricht trotzdem bei drei Prozent halten können, ist dem Engagement des Kollegiums zu danken, das teilweise über seine Grenzen hinausgeht", sagt der Schulleiter. "Übrigens haben wir für diese große Schule nur noch vier ausgebildete Mathelehrer, das ist kein tragbarer Zustand."

Warum es im sächsischen Bildungswesen klemmt, weiß auch Josefin Weißbeck: Viel Arbeit, wenig Geld, keine Chance für Lehrer, verbeamtet zu werden. "Da gehen die Lehrer eben in andere Bundesländer. Ich glaube, ich würde das wahrscheinlich auch so machen", sagt sie.