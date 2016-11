Rätselhaftes Fischsterben im Teich des Box-Champions

Der WM-Dritte hat in Grumbach ein kleines Gewässer gepachtet. Jetzt treiben Goldfische, Schleien und Graskarpfen tot zwischen Laub im Wasser.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 09.11.2016



Grumbach. Tote Goldfische treiben zwischen buntem Laub an der Oberfläche des Teiches nahe dem Grundstück Am Kiefernberg 59 a. Zwischendrin Schleie mit dem Bauch nach oben, tote Graskarpfen liegen im Schlamm. Als Christoph Götze, Seniorchef der gleichnamigen Grumbacher Dachdeckerfirma, am Montag das Fischsterben im benachbarten Teich bemerkt, schlägt er Alarm.

Pächter des Gewässers ist Ronny Beblik, Sportsoldat und erfolgreicher Boxer beim BC Chemnitz 94. Er wohnt gleich nebenan. Der Fliegengewichtler holte 2009 Bronze bei den Weltmeisterschaften in Mailand und wurde ein Jahr später bei der EM in Moskau Dritter. Als Hobbyfischzüchter muss er jetzt allerdings einen Tiefschlag wegstecken. "Ich wohne jetzt seit zehn Jahren hier. Das hatten wir bisher noch nie, dass so kurz vorm Winter Fische gestorben sind. Bisher war immer alles in Ordnung", bedauert der 30-Jährige. Zu den Ursachen des Fischsterbens kann er nur spekulieren. "Da ist vieles möglich. Zu hoher Stickstoffgehalt könnte eine Ursache sein, oder es sind einfach zu viele Fische drin", sagt er. Zwar liegt viel Laub im Teich, doch das Wasser ist klar. Auch Christoph Götze kann nur vermuten, warum die Fische gestorben sind. "Es könnte eine zu hohe Nitratbelastung durch die Landwirtschaft sein, oder jemand hat was in den Teich gekippt. Keine Ahnung", sagt er. Möglich sei vieles.

Für Ronny Beblik ist der Teich nur ein Idyll vorm Haus, kein wirtschaftliches Standbein. "Mein Vater hat damit mal begonnen. Wir wollten die Fische ein paar Jahre wachsen lassen, dann abfischen und allen Nachbarn etwas davon zukommen lassen. Jetzt müssen wir erst mal sehen, was im Teich an Fischen noch übrig ist. Neben Karpfen und Schleien hatte der Vater auch Welse eingesetzt.

Weil die Gemeinde den benachbarten Teich 2017 sanieren lassen möchte, setzten Ronny Beblik und sein Nachbar Stefan Hermsdorf im Oktober vergangenen Jahres die Fische aus diesem Teich in jenen um, in dem Bebliks Fische jetzt waren. Hermsdorf verwundert: "Als die Fische in dem Nachbarteich waren, ist nie was passiert." Eine Wasseranalyse könnte Licht ins Dunkel bringen. Beblik sagt aber: "Das macht die Fische auch nicht wieder lebendig." Zum Glück sind die Temperaturen derzeit so niedrig, dass der Verwesungsprozess langsam vonstatten geht. Bevor sich der leicht faulige Geruch, der von den toten Fischen ausgeht, noch verstärkt, will Beblik schnell die Kadaver entsorgen. Und den Abfluss freilegen, an dem sich derzeit das Herbstlaub sammelt.