Rettungsplan für ein Stück Dorf

Nur jeder Zweite ist mit der Lebensqualität in der Auersberg-Region vollauf zufrieden. Das hat eine Leserbefragung ergeben. Ja, wir haben Probleme, sagt Bernsdorfs Ortschefin Roswitha Müller. Fürs Wohlfühlen im Ort setzt sie auf mehr Miteinander.

Von Andreas Tröger

erschienen am 21.10.2016



Bernsdorf. Die Bürgermeisterin stirbt nicht an Herzdrücken. Roswitha Müller (FDP) nennt die größten Probleme in ihrem 2230-Seelen-Dorf mit den drei Ortsteilen unumwunden: "Das sind der schlechte Zustand der Hauptstraße in Bernsdorf und das lahme Internet", sagt sie.

Und spricht von Lösungsansätzen. Mittlerweile stecke man in konkreten Planungen für den Straßenbau in Bernsdorf, nachdem sich vor zwei Jahren die Hoffnungen zerschlagen haben, das Vorhaben im Einklang mit dem Bau eines zentralen Abwasserkanals zu realisieren. 2014 kippte Entsorger WAD Bernsdorf jedoch aus seinem Abwasserbeseitigungskonzept. Das bedeutete nicht nur, dass sich etwa 200 Haushalte mit einer vollbiologischen Kläranlage ausrüsten mussten. Dahin waren auch die Straßenbaupläne. Doch inzwischen habe man beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr einen Fördermittelantrag eingereicht und hoffe, im nächsten Jahr auf einem ersten Abschnitt zwischen Einmündung Agrarstraße und B 173 starten zu können, sagt Müller. Ähnlich sei es mit dem Internet. Nach dem Beispiel Oberlungwitz wolle man sich an einem sogenannten Markterkundungsverfahren beteiligen. Danach wisse man, ob es Anbieter gibt, die einen Breitbandausbau wirtschaftlich realisieren können. Anderenfalls habe die Kommune die Möglichkeit, die Versorgung durch Fördermaßnahmen sichern zu können.

Um sich im Ort wohlzufühlen, zählen für Roswitha Müller indes auch andere Werte als nur prima Straßen und fixes Internet: "Lebensqualität wird ebenso bestimmt durch das Miteinander der Menschen", ist sie sich sicher. Und da habe man in Bernsdorf viel zu bieten - Jugendblasorchester, Turn- und Sportverein, Tanzgruppe, Kleintierzüchter, Schnitzer ... Zudem gibt es die alte Schule in Hermsdorf - Domizil nicht nur für den Bauhof. Da ist die Bibliothek untergebracht, haben die Schnitzgruppe Bernsdorf und das Frauenzentrum Hohenstein-Ernstthal Räume, arbeitet eine Töpferwerkstatt. "Da ist Leben drin", so Roswitha Müller. Und es soll Leben drin bleiben, in dem alten Gemäuer. Aber da muss man etwas tun. Sonst droht der Verfall. Das will die Bürgermeisterin verhindern: "Wenn das Haus weg ist, ist ein Stück Dorf weg." Ziel deshalb: mit finanzieller Hilfe aus dem Bund-Länder-Programm "Vitale Dorfkerne" eine Renovierungskur für die alte Schule starten. "Bis Ende November haben wir eine Planung vorliegen. Dann reichen wir den Förderantrag ein", verspricht Roswitha Müller.