Sachsenring: Neuer Renntermin sorgt für Ärger

Macher, Fans und Dienstleister sind nach der Verlegung des Moto GP zum Umplanen gezwungen: Die Änderung stößt einigen sauer auf.

Von Markus Pfeiffer

erschienen am 13.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. Holger Hergert vom Förderverein Sachsenring hat Sorgenfalten auf der Stirn. Er und seine Mitstreiter sind für die Koordination von mehr als 600 Helfern beim Sachsenring-Grand-Prix verantwortlich, die unter anderem beim Einlass, auf Parkplätzen und bei der Besucherbetreuung eingesetzt werden. "Wir haben Einsatzleiter, die schon ihren Urlaub gebucht haben", stöhnt Hergert. Nun müssen sie wegen der Vorverlegung des Rennwochenendes auf den 30. Juni bis 2. Juli wieder umplanen. Schon in den vergangenen Jahren war es eine Herausforderung, genügend Helfer zu finden. Diesmal wird es noch schwieriger. Die Ehrenamtler, die der Förderverein in seiner Datenbank hat, sollen nun gleich mit den Weihnachtsgrüßen über die neue Situation informiert werden.

Im Hohenstein-Ernstthaler Hotel "Drei Schwanen" laufen schon Umbuchungen. Es werden keine allzu großen Probleme befürchtet. Dagegen ist Evelyn Rottluff in der Gaststätte "Zum Postgut" bedient. "Wir hatten unsere gesamte Planung auf den ursprünglichen Termin Mitte Juli ausgerichtet. Es ist eine Katastrophe, was die immer mit uns machen. Woanders gibt es solche Verschiebungen auch nicht", sagt die Gastronomin. Zum Grand Prix gilt für ihr Team normalerweise Urlaubssperre, doch nun haben zwei ihrer Stammbedienungen nebst Familien schon Urlaub gebucht. Wie das nun alles geändert werden soll, ist ihr unklar. Hinzu kommt, dass das "Postgut" auch zu den Machern der Altmarkt-Party gehört. Dafür müssen beispielsweise Bierwagen und Technik neu bestellt werden. "Ich weiß noch gar nicht, ob das alles funktioniert", sagt Rottluff, die auch einen Imageverlust für den Sachsenring befürchtet, weil längst nicht alle Fans wissen, dass nicht die hiesigen Macher für die Verschiebung verantwortlich sind, sondern internationale Verbände und Vermarkter.

Der passionierte Motorradfahrer und Moto-GP-Fan Rolf Löchel aus Glauchau, der zumeist etwa 25 Fans auf der Besico-Tribüne versammelt, ist bedient. "Insgesamt ist es sehr ärgerlich, dass hier das Hebelgesetz so wirkt, zumal es wohl allein um die Fernsehrechte geht", sagt Löchel. Ein Lichtblick sei das Entgegenkommen der Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH. "Dass sie anstandslos die Tickets zurücknehmen wollen, ist für die betroffenen Fans nicht ganz unwichtig", sagt er.

Thomas Werner vom Veranstaltungsservice Andrea & Partner aus Bernsdorf hat derzeit noch Stress mit den Weihnachtsmärkten, weiß aber auch, dass die Verschiebung Arbeit bedeutet. Für den Campingplatz an der Goldbachstraße, den das Unternehmen betreibt, gibt es in Sachen Logistik viel zu tun. "Wir können nur hoffen, dass es auch zwei Wochen zuvor noch Duschcontainer gibt. Die Verschiebung ist für mich nicht nachvollziehbar", sagt Werner, der bereits Bands gebucht hatte, mit denen neu verhandelt werden muss.

Betriebsamkeit ist derweil in den Behörden des Landkreises Zwickau angesagt. Es müsse nach der Verschiebung nun geprüft werden, ob Straßenbaumaßnahmen dem neuen Termin im Wege stehen, teilte Kreissprecherin Ilona Schilk mit. Der Landkreis, der sein Engagement am Sachsenring ausdrücklich als Wirtschaftsförderung ansieht, muss zudem die Ehrengäste neu einladen. (mit kru)

Der Termin für Sachsenring-Classics (16.-18. Juni) bleibt bestehen, der Vorverkauf läuft. Die bereits verkauften Moto-GP-Tickets sind auch am neuen Renntermin vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 gültig. Wer sein Ticket stornieren will, kann das vom 2. bis 31. Januar 2017 tun. www.srm-sachsenring.de