Sachsenring: Schüler gewinnen Preis beim Plakatwettbewerb

Mädchen und Jungen der Lernförderschule Hohenstein-Ernstthal haben eine besondere Beziehung zur Rennstrecke.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 13.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Alte Motorräder auf dem Bild und neue, dazu Rennfahrer, die fast jedes Kind kennt: Das bunte Plakat spiegelt die Entwicklung des Rennsports und die Stimmung auf dem legendären Sachsenrings wider.

Die Mädchen und Jungen der Lernförderschule "Am Sachsenring" in Hohenstein-Ernstthal, die das Plakat in ihren Händen halten und in die Kamera zeigen, haben es selber gestaltet. Anlass war ein Wettbewerb, den der ADAC Sachsen im vergangenen Sommer ausgeschrieben hatte. "Etwa 1000 Schüler aus dem gesamten Landkreis waren im Juni beim Tag der Schulen auf dem Sachsenring dabei. Viele Schulklassen haben danach innerhalb eines Schulprojektes Plakate und Collagen bei uns eingereicht", erklärt Lutz Oeser, Eventmanager beim ADAC. Titel des Projektes: "Der Sachsenring im Laufe der Zeit".

So machte sich auch die Klasse 4a der Lernförderschule in Hohenstein-Ernstthal ans Werk. "Wir haben einen besonderen Bezug zum Sachsenring. Nicht nur wegen der räumlichen Nähe", berichtet Klassenleiterin Rita Reiß. Seit einigen Jahren lädt die Lehrerin mit ihren Schülern bekannte Rennfahrer in die Schule ein. "Max Neukirchner und Sandro Cortese waren schon mehrmals zu Gesprächs- und Autogrammstunden bei uns", so die Lehrerin. Das große Ziel: Dieses Jahr würden die Hohenstein-Ernstthaler vor dem Grand Prix Ende Juni gern Rennfahrer Jonas Folger in ihre Schule holen. Lehrerin Rita Reiß (63) war schon als Kind bei den Rennen auf dem Sachsenring dabei. Einmal brachte sie das Kunststück fertig, sich mit dem großen Italiener Giacomo Agostini fotografieren lassen. Sie erinnert sich noch an den tödlichen Unfall von Bill Ivy 1969. "Der Kurs führte damals noch durch die Stadt. Ich hatte Tränen in den Augen, nachdem ich von dem tragischen Unfall gehört hatte." Mit ihren Schülern hat sie auch schon den Guthrie-Stein unterhalb des Heiteren Blickes besucht, der den tödlich verunglückten Rennfahrern auf dem Sachsenring gewidmet ist. So hat Rita Reiß ihre Schüler längst mit dem Sachsenring-Virus infiziert.

Nun haben sie bei dem Plakatwettbewerb des ADAC zu dem Thema einen Preis gewonnen. Ob es der erste, zweite oder dritte Preis geworden ist, werden die Schüler und ihre Lehrerin am 21. Januar bei der großen ADAC-Sportgala in Zwickau erfahren.