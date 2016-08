Schon 28 Patenschaften mit FlÃ¼chtlingen

Schon 28 Patenschaften mit Flüchtlingen

Bürger machen keine Stimmung gegen die Flüchtlinge, sondern helfen, dass sie nicht isoliert und angefeindet werden. Dafür bekam der Verein "Netzwerk Zukunft Sachsen" in Hohenstein-Ernstthal gestern einen Preis.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 30.08.2016



Hohenstein-Ernstthal. Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) stand gestern im altehrwürdigen Ratssaal von Hohenstein-Ernstthal und sagte mit froher Miene: "Heute ist ein wirklich guter Tag." Augenblicke später überreichte sie Vertretern des Vereins "Netzwerk Zukunft Sachsen" aus Hohenstein-Ernstthal einen Scheck in Höhe von 1000 Euro, den Deichmann-Förderpreis. Der Verein hat sich um die Integration der Asylbewerber in Hohenstein-Ernstthal verdient gemacht.

Aber es gab nicht nur gute Tage. Die Ministerin sprach während ihrer Rede auf der Feierstunde auch von einer Zeit, die gar nicht so lange zurückliegt, in der im Freistaat, in den Landkreisen und in den Kommunen "an manchen Stellen die Nerven blank lagen". Die Politikerin spielte damit auf die steigende Zahl von Asylbewerbern an, die das Land vor eine völlig neue Herausforderung gestellt hat. Die Stimmung war gereizt. In Hohenstein-Ernstthal fanden Protestveranstaltungen gegen die Flüchtlingspolitik statt, die zum Teil wie beim Auftritt von Tatjana Festerling sogar offen ausländerfeindlich waren. Die Stimmung war aggressiv. Genau in dieser Phase bildete sich in Hohenstein-Ernstthal ein neuer Verein mit dem Namen "Netzwerk Zukunft Sachsen".

Gestern sagte Susann Löffler, eine der Initiatoren des Vereins und Vorstandsmitglied, am Rande der Veranstaltung im Ratssaal: "Ich hatte schon ein klein wenig Angst. Vor allen Dingen, weil ich mit dem Verein ja auch in der Öffentlichkeit stand." Inzwischen leben rund 170 Asylbewerber - in dezentralen Wohnprojekten untergebracht - in Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz. 95 von ihnen sind unter 18 Jahre alt. Der Verein bietet Sprachkurse für Erwachsene und Kinder, betreut sie, nimmt zu anderen Vereinen, Kirchen und den Stadtverwaltungen Kontakt auf, um die Asylbewerber besser zu integrieren. Susann Löffler: "Und wir vermitteln Patenschaften. Inzwischen haben 28 deutsche Familien eine Patenschaft mit einer Asylbewerber-Familie aufgenommen. Es wäre schön wenn noch ein paar dazu kämen." Beim VfL Hohenstein-Ernstthal spielen Flüchtlingskinder Fußball, beim SV Sachsenring können sie sich ab jetzt zum Beispiel für Tischtennis und Leichtathletik anmelden.

Und was passiert mit dem Preisgeld, wie soll es investiert werden? Susann Löffler hat bereits konkrete Vorstellungen. So soll ein Teil davon in neues Spielzeug und Lehrmittel für die Sprachkurse gesteckt werden. Den anderen will "Netzwerk Zukunft Sachsen" mit Vereinen teilen, die sich ebenfalls um die Betreuung und Integration von Flüchtlingen verdient machen.