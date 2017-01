Schornsteinbrand in Kuhschnappel

erschienen am 10.01.2017



Kuhschnappel. In einem Mehrfamilienhaus an der Ernst Schneller Straße in Kuhschnappel ist am Montagabend ein Schornstein in Brand geraten.

Ersten Angaben zufolge war die Freiwillige Feuerwehr Lichtenstein mit der Drehleiter im Einsatz. Die Straße war für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt. (akr)