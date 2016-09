SchÃ¼ler schauen in den eigenen KÃ¶rper

Schüler schauen in den eigenen Körper

250 Viertklässler haben gestern das DRK-Krankenhaus in Lichtenstein besucht. Was bringt eine solche Stippvisite den Kindern?

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 15.09.2016



Lichtenstein. Gebannt schauen die 22 Schüler der 4b der Europäischen Grundschule Lichtenstein auf den Monitor. Die Sonografie ist eine von neun Stationen, an denen die Schüler am deutschlandweiten Tag des Kinderkrankenhauses den Klinikalltag kennenlernen und Wissenswertes über Erste Hilfe, Medizin und Gesundheit erfahren.

Beim Erklären der Sonografie will es Oberarzt Dr. Holger Herrmann genau wissen: "Wo liegt die Leber?" Die Antwort von Loris-Lennox Egne aus Mülsen kommt wie aus der Pistole geschossen: "Im rechten Oberbauch." Der Mediziner ist begeistert, was die Viertklässler schon wissen. Mit dem Ultraschallkopf tastet er sich auf dem Bauch von Sue-Ann Wielsch zu dem genannten Organ vor. Das neunjährige Mädchen aus Lichtenstein darf Patient sein. Herrmann zeigt Leber, Blase, dann die Nieren. "Acht Zentimeter, genauso groß muss die Niere einer Neunjährigen sein", sagt er. Über die Bauchmuskulatur seines zweiten Patienten staunt Herrmann. "Du spielst Fußball?", fragt er. "Ja, und ich schwimme auch", sagt Aaron Larimore aus Ortmannsdorf. "Na, dann wollen wir uns mal deine Hauptschlagader ansehen." Der Junge ist platt: "Ich hätte nie gedacht, dass die so groß ist."

Die Klasse muss weiter. Auf dem dreistündigen Parcours steuern die Kinder neun Stationen an. Krankenhaus-Sprecher Thomas Wolf erklärt den Sinn der Sache. "Den Kindern soll nicht nur die Angst vor dem Krankenhaus genommen werden. Die Themen sind auch vom Inhalt her an den Lehrplan in der Schule angepasst. Sie lernen Aufbau und Funktionsweise des Körpers kennen, sprechen über gesunde Ernährung und bekommen bei einer Teddy-Operation die menschlichen Organe und ihre Funktion erklärt."

An der Erste Hilfe-Station stehen Oberarzt Stefan Trausel trotz geöffneter Fenster die Schweißperlen auf der Stirn. Die 4b ist die neunte Gruppe im Schülermarathon. Achtmal Vorführen der Herzdruckmassage am Dummy liegen hinter dem Kinderchirurgen, fünfmal hat er noch vor sich. Und das heißt immerhin: Den Brustkorb eines Menschen 100-mal pro Minute mindestens fünf Zentimeter tief kräftig eindrücken. Noch ist es aber nicht soweit. Aileen Beck hat es da besser. Die Neunjährige aus St. Egidien darf es sich auf einer Matte am Boden gemütlich machen. Sie spielt die hilflose Verletzte, Mitschüler Lennart Pötzsch aus Lichtenstein soll sie ganz zufällig finden. Was tun? Am Herz horchen? Nein. Herzdruckmassage? Nein. Puls fühlen? Nein. Der Arzt geht mit den Schülern Schritt für Schritt das richtige Programm durch: Ansprechen, fragen, wie es der Person geht, ob sie Schmerzen hat. Reagiert sie nicht, dann die Atmung kontrollieren. Funktioniert die, dann stabile Seitenlage. Die Schüler von Klassenleiterin Simone Dunkel saugen die kindgerechten Erläuterungen des Arztes regelrecht auf. Einige wissen sogar etwas mit dem schweren Wort Defibrillator anzufangen. Auch seine Funktion erklärt der Chirurg.

An Station neun ist Schluss. Jeder aus der 4b lässt noch einen Luftballon inklusive Postkarte gen Himmel. 2016 legte der weiteste 300 Kilometer zurück - bis Ingolstadt.