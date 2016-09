Schule beherbergt DDR-Geschichte

Morgen feiert die frühere Otto-Grotewohl- und heutige Heinrich-von-Kleist-Oberschule in Lichtenstein "50-Jähriges". 30 Aktenordner geben Einblicke in Vergangenes.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 08.09.2016



Lichtenstein. Zufriedenes Schulterklopfen bei den Genossen am 31. August 1966 in Lichtenstein, als die Witwe des DDR-Ministerpräsidenten Otto Grotewohl lobende Worte für die neue Polytechnische Oberschule findet. Die POS soll künftig den Namen ihres zwei Jahre zuvor verstorbenen Gatten tragen. Johanna Grotewohl, die zweite Ehefrau des DDR-Politikers, erklimmt an jenem Mittwoch gegen 10.10 Uhr die Schultreppe. So berichten es Augenzeugen, so steht es in alten Unterlagen. Der Ehrengast macht sich zur Eröffnung des Plattenbaus selbst ein Bild. Der erwünschte Beifall wird ihr natürlich gespendet.

Der Schulneubau war dringend nötig. Diesterweg- und Pestalozzischule platzten aus allen Nähten. Aus der Aktennotiz einer Besprechung der Abteilung Volksbildung des Rates der Stadt Lichtenstein mit Schulleitern am 7. März 1966 in der Pestalozzioberschule geht hervor, wie rasant die Schülerzahlen gewachsen waren. Die Schulbezirke wurden daher neu geordnet, die Otto-Grotewohl-Schule übernahm aus den anderen beiden Schulen mehr als 500 Schüler. Mit Beginn des Schuljahres 1966/1967 lernten an der Diesterwegschule 816 Schüler in 24 Klassen, an der "Pesta" 586 in 15 Klassen und an der "Otto Grotewohl" 588 in 16 Klassen.

"Das kann man mit heute überhaupt nicht vergleichen", sagt Norbert Chmiel. Er leitet die ehemalige Otto-Grotewohl- und jetzige Heinrich-von-Kleist-Oberschule. Heute unterrichten hier 24 Lehrer 207 Schüler. "Im Jahr der Schuleröffnung hatte Lichtenstein auch noch 14.371 Einwohner, 1970 sogar 15.056", sagt Chmiel. In einem Regal seines Dienstzimmers stehen mehr als 30 dicke Aktenordner - die Schulchronik. In Vorbereitung auf das Schuljubiläum "50 Jahre" hat er häufig einen Blick riskiert und sogar die Frau in seinem Vorzimmer entdeckt - ein Foto von 1977 zeigt Schulsekretärin Kersty Drapp als Achtklässlerin. "Wenn mir damals jemand prophezeit hätte, dass ich an der Schule mal als Sekretärin arbeiten würde, hätte ich dafür nur ein müdes Lächeln übrig gehabt", sagt sie und amüsiert sich über das Schwarz-Weiß-Foto. Heute zählt sie zu den Urgesteinen der Belegschaft wie Hausmeister Jürgen Freinek. Der 64-Jährige ist bei den Lichtensteinern bekannt wie ein bunter Hund. Viele kennen ihn aus ihrer Schulzeit. Auch er kann nur schätzen, wie viele Schüler insgesamt in den fünf Jahrzehnten die Schule durchlaufen haben. Prominente, die es im Sport zu etwas gebracht haben, kann er aufzählen: "Joachim Kunz, Olympiasieger im Gewichtheben 1988, auch Marita Sandig, Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin im Rudern", sagt er und könnte fortsetzen. "Insgesamt liegt die Zahl der Schüler vermutlich im hohen vierstelligen Bereich", sagt Lehrerin Steffi Voigt, die großen Anteil an der Vorbereitung des Jubiläums hat. Morgen wollen Schüler, Lehrer, Eltern und Besucher das Jubiläum feiern. Ab 15 Uhr geht es rund - mit ADAC-Fahrradturnier, Bungee-Trampolin, Vorführungen der Feuerwehr und einer mobilen Kegelbahn. Ab 15.30 Uhr zeigt die Tanzschule "Da Vinci" Hip-Hop und Breakdance. Außerdem gibt es Karate- und Taiji-Vorführungen (16.15 Uhr) sowie eine Modenschau (17 Uhr). Bei einer Talenteshow zeigen die Schüler ab 18 Uhr, was sie draufhaben, darunter die Schülerband und die Bläserklasse.

"Wichtig ist uns auch, dass das DRK-Krankenhaus bei unserem Fest mitmacht, und zwar mit einer Typisierungsaktion", sagt Steffi Voigt. Bevor es ans Feiern geht, müssen die Schüler der Heinrich-von-Kleist-Oberschule noch mal ran. Bis zum Nachmittag gibt es Workshops von Basteln bis Karate.