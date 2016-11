Schwalben sind weg - Familie bittet zum Weihnachtsmarkt

Von einem Floristmeister, der Asiaten mit Blumen entzückt, einem Bürgermeister, der gern musiziert, und einem Landschaftsgärtner für die Modellbahnen.

erschienen am 26.11.2016



Torsten Meiner (49) schätzt die Asiaten. Ja, der Floristmeister aus Wüstenbrand hat eine Vorliebe fürs Exotische. Vor allem aber ist er von der überaus großen Wertschätzung angetan, die auf diesem Kontinent dem Kulturgut Blume entgegengebracht wird. Anders als in Deutschland. "Hier wird es ja zum Teil verramscht", sagt Torsten Meiner. Besuche in Asien nutzt er deshalb als Inspiration. Bereits seit mehr als zehn Jahren gibt er sein Wissen an Koreaner und Taiwanesen weiter. Für Torsten Meiner in das keine Einbahnstraße. "Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen." Er hat die nächste Reise schon geplant. Im Januar geht es erneut nach Südkorea. "Die deutsche Floristik ist dort sehr begehrt. Weil sie auf Lehre beruht, die Lehre von Gestaltung und Farbe", so Meiner, "Florist ist ein handwerklicher Beruf", erklärt er. Davon haben sich am vorigen Wochenende erneut die Besucher seiner Adventsausstellung in Wüstenbrand überzeugen können. Die mehr als 300 handwerklichen Stücke des Meisters und seiner beiden Floristinnen Stephanie Radicke und Nicole Springer zum Thema "Winterwald" waren vor allem mit unterschiedlichen Holzarten und Waldfrüchten wie Zapfen und Nüssen gestaltet. (trö)

Thomas Müller (45)und seine Familie hatten in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun. Morgen laden sie wieder in ihren "Schwalbenhof" an der Oberen Hauptstraße in Hermsdorf ein. Die Müllers veranstalten wie jedes Jahr den kleinsten Weihnachtsmarkt der Region. Neben Ponyreiten ist Kinderbasteln im Angebot - und natürlich Glühwein, Kinderpunsch und Stollen. "Wir haben nur zwei, drei Stände", sagt Thomas Müller, "aber trotzdem kamen im vergangenen Jahr etwa 300 Leute." So ist die Veranstaltung so richtig Kult geworden. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem "Schwalbenhof"? In dem ausgebauten Bauerngut sind inzwischen über 100 Schwalben zuhause, die sich in den Dachunterständen eingenistet haben. "Natürlich sind sie seit ein paar Wochen weg - in den Süden", sagt Thomas Müller. Erst wenn es wieder warm wird, kommen sie zu den Müllers zurück. Der kleine Weihnachtsmarkt hat morgen von 14 bis 20 Uhr geöffnet. (erki)

Thomas Nordheim (52), Bürgermeister von Lichtenstein, hatte nach dem Weihnachtsbaum-Drama auf dem Altmarkt, als auf dem Markt eine nicht allzu dekorative Fichte aufgestellt und wenig später wieder abgesägt worden ist, am Donnerstag ein positives Erlebnis mit dem weihnachtlichen Grün. Im Neuen Rathaus waren Kinder aus der Kindertagesstätte "Knirpsenland" zu Besuch. Sie hatten den Schmuck für den Weihnachtsbaum gebastelt und durften bei der offiziellen Einweihung nicht fehlen. Nordheim griff sogar zur Trompete und begleitete die Mädchen und Jungen, als sie ein Weihnachtslied sangen. "Auch bei dem Weihnachtsbaum auf dem Markt dürfen die Lichtensteiner gespannt sein. Positiv ist auf jeden Fall, dass es so viel Gesprächsstoff gab", sagt Nordheim, der für Montag einen neuen Weihnachtsbaum angekündigt hat. Die Aktion im Rathaus fand am Donnerstag zum ersten Mal statt. Die Kinder konnten nach dem offiziellen Termin noch im Mehrzwecksaal Platz nehmen, wo sie sich bei weihnachtlichen Leckereien fast wie kleine Stadträte fühlten. (mpf)

Reiner Sieber (57) kann sogar im Winter als Landschaftsgärtner arbeiten. Wenn die Temperaturen sinken, dann steigt beim stellvertretenden Vorsitzenden des Modellbahnclubs Lichtenstein das Bastelfieber: Nachdem er im Herbst schon eine neue Brücke für seinen ICE in Betrieb genommen hat, schneidet Reiner Sieber jetzt Bäume aus Draht und Granulat zurecht. Anschließend werden sie auf seiner acht Meter langen Platte arrangiert. Die Hügel und Felsen aus Styropor bringt er ebenfalls neu in Form - ein bisschen Abwechslung kann schließlich nicht schaden. "Alle neuen Teile werden dann noch mit Farbe bepinselt", sagt der Vereinsvize. Sein Bastler-Motto: "Die Modellbahn ist niemals fertig. Es gibt immer etwas zu tun." Demnächst begrüßt der 57-Jährige wieder Besucher, darunter auch interessierte Tüftler auf der Modellbahnausstellung in Lichtenstein. "Um unseren Verein mal kennenzulernen, bietet sich unsere Neujahrsausstellung am 7. und 8. Januar in der alten Spinnerei an", so Siebert. "Wir sind einer der wenigen Modellbahnclubs, bei dem man immer eine Tasse Kaffee bekommt." (jrob)

Angelika Grau (66), Stadtführerin aus Glauchau, hat eine Mappe mit acht Weihnachtsgeschichten aus ihrer Heimatstadt zusammengestellt. Daraus wird sie morgen Nachmittag vorlesen. Beginn ist 15 Uhr im Rittersaal des Glauchauer Schlosses. Dabei handelt es sich um Geschichten aus fünf Jahrhunderten. "Die Palette reicht von einem Kürschner, der ind er Stadt im 16. Jahrhundert tätig war, bis zu einem Fahrraddiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt vor wenigen Jahren", verrät Angelika Grau. Sie organisiert die Vorleseaktion in Zusammenarbeit mit dem Museum und den Kunstsammlungen. Die Weihnachtsgeschichten hat die Stadtführerin bei Recherchen im Archiv zusammengetragen. Dabei ist sie auch auf interessante Wintergeschichten gestoßen. "Sie sollen aber später vorgetragen werden, weil ansonsten der zeitliche Rahmen gesprengt wird", sagt Angelika Grau. (hof)