Sea Watch: Raues Klima für Seenot-Retter

Der Oberlungwitzer Wende-Aktivist Axel Grafmanns ist jetzt Geschäftsführer der Seenot-Helfer von "Sea watch". Deren Hilfe für Flüchtlinge auf dem Mittelmeer ist gefährlicher geworden.

Von Jens Eumann

erschienen am 10.11.2016



Das Klima auf dem Mittelmeer ist rauer geworden in den letzten Wochen, findet Axel Grafmanns. Und dabei hat der Mann aus Oberlungwitz weniger Windstärken und Seegang im Blick. Was der Geschäftsführer der deutschen Hilfsorganisation "Sea watch" meint, sind Angriffe und Stör-Aktionen.

Solchen sehen sich unlängst Seenot-Retter ausgesetzt, die im Auftrag unterschiedlicher Organisationen vor der Küste Libyens kreuzen, um Flüchtlinge in überfüllten oder leck geschlagenen Schlauchbooten mit Schwimmwesten auszustatten. Kollabierte Personen nehmen sie zur Behandlung an Bord. Ein Rettungsschiff der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" wurde im August von einem unbekannten Schnellboot beschossen und von dessen Crew geentert. Inzwischen räumt die libysche Marine ein, dass die Angreifer eine Patrouille der Küstenwache waren. Ende Oktober wurde die Crew der "Sea watch 2" gestört, als ihr Schiff auf ein mit 150 Flüchtlingen überfülltes Schlauchboot zusteuerte. Vom Verteilen der Rettungswesten sei die Mannschaft abgehalten worden, berichtet Grafmanns. Die libyschen Küstenwächter hätten mit Knüppeln auf die Flüchtlinge eingeschlagen, sodass im Schlauchboot Panik ausbrach. Viele seien ins Wasser gefallen. 124 habe man retten, vier nur tot aus dem Wasser ziehen können. "Sea watch" geht von mehr als 20 Flüchtlingen aus, die beim Angriff ertranken.

Axel Grafmanns verlangt Aufklärung. Umso mehr, als die Europäische Union bei ihrer Mittelmeer-Operation "Sophia" (benannt nach einem somalischen Flüchtlingskind, das 2015 an Bord der Bundeswehr-Fregatte "Schleswig-Holstein" zur Welt kam) mit Libyen kooperiert. Dabei wird die Küstenwache ausgebildet. "Es gibt jede Menge Fragen: Wen bilden die aus? Nach welchen Standards? Wer genau war für den Angriff verantwortlich?" Nach Angaben der "Sea watch"-Crew befand man sich außerhalb hoheitlicher Gewässer. Die Küstenwache sah das anders. Werden Seenot-Rettungsaktionen internationaler Organisationen zu Wettrennen entlang der 24-Meilen-Linie, wo die internationalen Gewässer beginnen?

Den Flüchtlingen dürfte lieber sein, wenn sie von Rettern der Nichtregierungsorganisationen aufgefischt werden, die von der italienischen Seenotrettungs-Zentrale koordiniert werden. Diese fordern Hilfe militärischer Schiffe an, die die Flüchtlinge nach Italien bringen. Libysche Küstenwächter fangen die Flüchtlingsboote dagegen ab und bringen sie zurück zur nordafrikanischen Küste.

"Die Rechtsgrundlage der Meilenzone akzeptieren wir natürlich", sagt Grafmanns, "aber wir fordern von der EU und der Bundesregierung Aufklärung darüber, was ihre Zielstellung ist. Im Moment lässt der Friedensnobelpreisträger Europäische Union die Frage unbeantwortet, wie solcher Rücktransport nach Libyen mit den Menschenrechten einhergeht", kritisiert der 42-Jährige. "Wir haben Folterspuren bei Flüchtlingen gesehen. Frauen gelten dort als Freiwild. Fast alle wurden vergewaltigt. Auch Männer wurden wie Sklaven gehalten." Das berichteten Crew-Mitglieder der "Sea watch 2" nach Gesprächen mit Geretteten. Das alles mache die Arbeit nicht leichter. "Aber an Abbrechen denkt keiner", so Grafmanns.

Der Oberlungwitzer ist seit Februar beim Team. Seit Juli tourt er als hauptberuflicher Geschäftsführer durch Deutschland und dokumentiert mit Vorträgen die Einsätze der zweiwöchentlich im Basishafen auf Malta wechselnden Crews. Ärzte, Maschinisten, Kapitäne, sie alle machen ehrenamtlich mit, nehmen Urlaub für die Einsätze. Der 2014 gegründete Verein wurde von einer Welle der Spendenbereitschaft überrascht. "Vom Kuchenbasar in Schulen bis zu Großspendern", freut sich Grafmanns. Angesichts der Hilfsbereitschaft in Deutschland und bewegender Begegnungen der inzwischen international besetzten Crews mit Flüchtlingen zweifele keiner an der Richtigkeit dessen, was "Sea watch" tut, selbst wenn die Retter im Internet auch angefeindet werden.