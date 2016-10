Spezialfirma muss Riesen-Esche fÃ¤llen

Spezialfirma muss Riesen-Esche fällen

Ein uralter Baum mit sechs Metern Umfang stand an einem Kinderspielplatz in Hohenstein-Ernstthal - und wurde immer mehr zur Gefahr.

Von Hans-Peter Kuppe

Hohenstein-Ernstthal. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen haben gestern Mitarbeiter der Hermsdorfer Firma Grünland im Park an der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal eine 160 Jahre alte Esche gefällt. Sie war morsch, zur Gefahr geworden. Der Baum stand direkt an einem Kinderspielplatz.

8.30 Uhr setzte Ralf Bauer im abgesperrten Park mit der Kettensäge den finalen Schnitt, dann krachten weit mehr als zehn Tonnen Holz in der Hanglage zu Boden. "Perfekt gefallen, wie geplant", sagt Frank Schäfer. Selbst für den "Baum-Doktor" - er ist zertifizierter Baumkontrolleur - ist so ein Auftrag nicht alltäglich: "Der hatte immerhin 6,40 Meter Umfang und rund zwei Meter Durchmesser." Die Riesen-Esche war nicht mehr zu retten. In den vergangenen Jahren musste die Krone mehrfach stark eingekürzt werden. Der Baum-Doktor hatte massive Ausbreitung der Weißfäule diagnostiziert. "Den Verursacher haben wir auch. Es ist der Schillerporling, eine Pilzgattung aus der Familie der Borstenscheiblingsverwandten", sagt Schäfer. Der Pilz hatte dem alten Baum in den Jahren schwer zu schaffen gemacht. "Wer den Schnitt am Boden sieht, würde meinen, der Baum ist kerngesund. Doch dort sieht man nicht, was in der gigantischen Krone los ist", sagt Schäfer. Die zentnerschweren morschen Äste hätten immer gefährlicher werden können. Direkt unter dem Baum befindet sich der Kinderspielplatz. "Da konnte keiner mehr für die Sicherheit garantieren", ergänzt der 53-jährige Experte, der in DDR-Zeiten beim Staatsforst gearbeitet hat, nun schon seit 25 Jahren bei der Firma Grünland tätig ist und bereits unzählige Bäume zur Bruchsicherheit ihrer Kronen beurteilt hat. Wie porös die Krone der Esche inzwischen geworden war, wurde beim Fällen deutlich. "Die Äste sind regelrecht weggesplittert, als die Esche zu Boden ging. Das hätte auch ein Windstoß bewirken können. Nicht auszudenken, wenn da Kinder im Sandkasten spielen."

Die Mitarbeiter vom Bauhof hatten gestern den gesamten Tag damit zu tun, den Baum zu zerlegen und abzutransportieren. Das Fällen des Baumriesen überließen die Männer lieber der Spezialfirma. Der Park wurde dafür rundherum komplett mit Warnband abgesperrt. Marcel Sonntag sorgte per Seilwinde am großen Unimog dafür, dass der Baum in die geplante Richtung fällt. Weitere Vorbereitungen waren zu treffen. Im großen Sandkasten direkt unter der Esche waren zuvor zwei große Erdhaufen aufgeschüttet worden. Sie sollten die einbetonierten Randsteine des Sandkastens schützen, wenn die tonnenschwere Last aufschlägt. Auch die Spielgeräte samt Rutsche mussten weichen.

Die gesamte Fällaktion passte ganz gut in den Plan der Stadtverwaltung. Der Spielplatz soll in nächster Zeit komplett modernisiert werden.