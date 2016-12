Sport-Tischy liefert Filmszenen für einen Gerichtsprozess

Der Diebstahl von Bekleidung aus einem Fach- geschäft in Hohenstein-Ernstthal war an Sicherungsmaßnahmen gescheitert. Den verhinderten Dieb schickte der Richter jetzt für vier Wochen in den Jugendarrest.

Von Andreas Tröger

16.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. Marion Tischendorf fühlt sich bestätigt. Denn der Ausgang des Strafprozesses gegen einen 19-Jährigen aus Oberlungwitz gestern am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal hätte durchaus eine andere Richtung nehmen können. Dann nämlich, wenn sich die Vorsitzende des Gewerbevereins der Stadt nicht vor etwa einem Jahr für die Installation einer Video-Überwachungsanlage in ihrem Laden an der Weinkellerstraße entschieden hätte.

So aber war die Sache für Richter Michael Respondek eindeutig: Die Aufnahmen zeigen den Angeklagten beim Versuch, vom Kleiderständer im Vorraum ein paar Stücke zu raffen. Dass dieser letztlich erfolglos blieb, war einer weiteren Sicherungsaktion der Geschäftsinhaberin zuzuschreiben: Stahlseile und Kabelbinder verhinderten gewissermaßen den Klau im Vorbeigehen. "Das ist früher mehrfach passiert", so Marion Tischendorf. Deshalb habe sie die Kameras installieren lassen. "Für einen vierstelligen Betrag." Die Anlage müsse die Aufnahmen auch speichern können. "Ich kann ja nicht den ganzen Tag auf den Bildschirm starren." Kuriosität am Rande: "Wir haben die Technik im vorigen Jahr an einem Montag installiert. Nur drei Tage später konnten wir anhand der aufgezeichneten Bilder schon den ersten Dieb überführen." Der erste Langfinger war der Oberlungwitzer also nicht, der sich in Tischendorfs Laden bedienen wollte. Und er war auch nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Vier Einträge verzeichnet das Bundeszentralregister: zwei Körperverletzungsdelikte, ein Diebstahl und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Drogen haben ihn letztlich auf die Anklagebank gebracht. Als "Bild des Jammers" bezeichnete der Richter den 19-Jährigen. "Ich habe in meinem Job seit mehr als 20 Jahren selten bei einem so jungen Menschen so einen Absturz erlebt - von einem Einser-Schüler bis auf Null", sagte Respondek. Die desolate Verfassung des Angeklagten war offensichtlich. "Sie konnten sich kaum konzentrieren, geschweige denn ein verständliches Wort von sich geben", so der Richter. Immerhin brachte Michael Respondek das Verfahren dieses Mal zu Ende. Eine bereits für Ende Oktober angesetzte Verhandlung hatte er abbrechen müssen, weil der 19-Jährige auf der Anklagebank eingeschlafen war. "Ich hätte den Prozess nicht fair zu Ende bringen können", erklärte der Richter. Keinen Zweifel ließ er daran, den jungen Mann nach Jugendstrafrecht verurteilen zu wollen. Wegen dessen Alters und des Mangels an psychischer Reife.

Staatsanwältin Waltraud Schnorrbusch forderte einen Dauerarrest von drei Wochen in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen. "Dort soll er Zeit zum Nachdenken bekommen, wie er sein Leben in die richtigen Bahnen bekommen will", sagte sie. Verteidigerin Linda Illing beantragte eine Verwarnung und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit. "Dauerarrest hilft wenig", argumentierte sie. Das sah der Richter anders. Arbeitsstunden seien zwecklos. "Ich glaube nicht, dass sie auch nur eine Stunde Laub rechen können. Sie kriegen den Arsch allein nicht hoch. Er verdonnerte den jungen Mann wegen versuchten Diebstahls zu vier Wochen Dauerarrest. Zudem sprach er ihm eine Verwarnung aus. Heißt: Bei einer neuen Straftat droht Freiheitsentzug. "Bei aller Hilfe, die sie brauchen: Für ihr Leben sind sie ein Stück auch selbst verantwortlich", gab Respondek dem jungen Mann mit auf den Weg.