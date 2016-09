Stadtrat: Jetzt gibt es 6 Euro je Feuerwehr-Einsatz

Die Entschädigung für die Hohenstein-Ernstthaler Kameraden ist verdoppelt worden. Das klingt erst einmal sehr viel. Aber reich wird keiner der Feuerwehrleute.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 07.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Stundenlang sind die Feuerwehrleute in dieser Nacht im Einsatz. An der Goldbachstraße in Oberlungwitz steht das Gebäude eines Autohauses lichterloh in Flammen. Eile ist geboten, um das Schlimmste zu verhindern. Aber die Kameraden müssen auch sehr viel Zeit mitbringen, um den Brand endlich in den Griff zu bekommen. "Am Ende waren es sechs bis acht Stunden, die wir in dieser Nacht im Einsatz waren", sagt der Ortswehrleiter von Hohenstein-Ernstthal, Sven Weinhold.

Weil die Anzahl der Feuerwehreinsätze gestiegen ist, hat der Stadtrat von Hohenstein-Ernstthal nach einem Vorschlag der CDU-Fraktion jetzt beschlossen, die sogenannte Aufwandspauschale für die Kameraden zu erhöhen. Der Beschluss sieht sogar eine Verdoppelung vor. Das klingt erst einmal sehr viel. Aber reich wird keiner. Es geht um ganze 6 Euro, die ein Mitglied der Hohenstein-Ernstthaler Feuerwehr nun für einen Einsatz - auch für einen solchen wie an dem Autohaus in Oberlungwitz - bekommen soll.

Bisher gab es lediglich 3 Euro. Zum Vergleich: Kameraden anderer Feuerwehren wie in Limbach-Oberfrohna (4 Euro), Lichtenstein (5 Euro), Glauchau (4 Euro) oder Meerane (5 Euro) bekamen allesamt etwas mehr. Weniger als die Hohenstein-Ernstthaler bekamen nur die Waldenburger (2,50 Euro) und die Gersdorfer, die keinen Cent bekommen. "Deshalb war die Anhebung der Pauschale überfällig", sagt Ortswehrchef Weinhold. "Die Anzahl der Einsätze lag in den letzten sechs Jahren bei durchschnittlich 157. Da Verkehrsunfälle auf den Autobahnen, Brände, Transporthilfen für den Rettungsdienst immer brisanter werden, ist eine Erhöhung der Aufwandspauschale gerechtfertigt", so die offizielle Begründung des Stadtratsbeschlusses. Die Atemschutzträger bekommen laut diesem Beschluss sogar 8 Euro, weil ihr Einsatz vor Ort im Regelfall noch gefährlicher ist. Um sich ständig fit zu halten, sei eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio notwendig. Im Jahr kommen die Feuerwehrleute aus Hohenstein-Ernstthal im Durchschnitt auf 40 Einsätze. Das macht für einen Atemschutzträger im Monat etwas über 26 Euro. Dafür riskiert er oft seine Gesundheit, wenn nicht sogar sein Leben, muss aber von dem Betrag auch Aufwendungen wie die Fahrt mit dem Privatauto zum Gerätehaus bezahlen.

Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU): "Mit dem Beschluss setzen wir ein Zeichen, dass uns der Einsatz der Kameradinnen und Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr für unsere Stadt sehr wichtig ist."