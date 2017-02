Streit um Posten im Eigenbetrieb geht weiter

Die Gemeinde St. Egidien hat den Landkreis Zwickau verklagt. Scheinbar geht es nur um eine Formalie - aber indirekt auch darum, ob Bürgermeister Uwe Redlich viel Geld zurückzahlen muss.

Von A. Tröger und E. Kiwitter

erschienen am 10.02.2017



St Egidien. Die vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz in dieser Woche anberaumte Verhandlung zu einem Rechtsstreit zwischen der Gemeinde St. Egidien und dem Landkreis Zwickau ist ausgefallen. Dabei hätten die beiden zerstrittenen Parteien noch einmal die Möglichkeit gehabt, Argumente auszutauschen. Doch die Fronten sind verhärtet, sodass der Termin gestrichen wurde. Nun muss ein Richter in der Sache entscheiden, ohne dass die Parteien noch einmal gehört werden. Ein Termin für das Urteil steht noch nicht fest.

Scheinbar geht es in dieser Angelegenheit nur um eine Formalie. Aber möglicherweise ist das Urteil richtungsweisend. Es kann sich unter Umständen zumindest mittelbar darauf auswirken, ob der Bürgermeister von St. Egidien, Uwe Redlich (parteilos), rund 180.000 Euro aus seiner eigenen Tasche an seine Gemeinde zurückzahlen muss.

Es geht in dem Verfahren um die Frage, "ob ein Eigenbetriebsleiter ehrenamtlich tätig sein kann", so eine Sprecherin des Landkreises. Bürgermeister Redlich war bis 2014 Leiter eines Eigenbetriebes der Gemeinde St. Egidien - ehrenamtlich. Dafür bekam er zuletzt rund 2700 Euro monatlich. Der Gemeinderat hatte das mit einem Beschluss abgesegnet - und genau diesen monierte der Landkreis. Er erließ eine Verfügung, wonach die Betriebsleiter-Tätigkeit nicht ehrenamtlich ausgeführt werden dürfe. Dagegen klagte die Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht, das jetzt entscheiden muss.

Der Streit ist natürlich in einem größeren Zusammenhang zu sehen. 2014 entschied das Oberverwaltungsgericht, dass eine Doppelfunktion von Bürgermeister und Betriebsleiter eines kommunalen Eigenbetriebes nicht zulässig sei. Redlich musste den Posten im Eigenbetrieb räumen. Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes erließ daraufhin einen Leistungsbescheid, forderte rund 180.000 Euro zurück, die Redlich im Laufe der Jahre unrechtmäßig kassiert haben soll - Geld, das der Gemeinde zustehe. Redlich klagte gegen den Bescheid, auch hier steht eine Entscheidung noch aus. Sollte das Gericht jetzt entscheiden, dass ein Eigenbetriebsleiter nicht ehrenamtlich tätig sein kann, würde das indirekt die Geldforderung der Kommunalaufsicht stützen. Laut Redlich indes gibt es keine ausdrückliche Regelung, wonach ein Betriebsleiter nicht ehrenamtlich tätig sein dürfe.