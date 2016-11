Tannenbaum wird zur Chefsache

Der erste Weihnachtsbaum für den Altmarkt in Lichtenstein war zu hässlich - und musste sofort wieder weg. Um den zweiten hat sich der Bürgermeister persönlich gekümmert.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 30.11.2016



Lichtenstein. Wer sagt's denn: Der Neue sieht top aus! Im zweiten Anlauf hat der Lichtensteiner Bauhof doch noch einen anständigen Tannenbaum für den Altmarkt gefunden. Acht Meter hoch ist die Serbische Fichte und sieht ringsherum kerngesund aus - anders als ihr Vorgänger. Seit gestern steht sie.

Den ersten Weihnachtsbaum hatten Bauhof-Mitarbeiter vergangene Woche auf den Altmarkt gestellt. Und mussten ihn schnell wieder absägen. Die Bürger fanden ihn zu hässlich. Eingeknickte Äste, kahle Stellen und ein krummer Stamm: Wie ein Häufchen Elend stand der Baum mitten auf dem Marktplatz. In sozialen Netzwerken wurde er schon als "Krüppelfichte" beschimpft. Als Bürgermeister Thomas Nordheim (Freie Wähler) das Trauerspiel am Altmarkt sah, war die Entscheidung klar: Das Ding kommt wieder weg. Nach dem Bericht in der "Freien Presse" lachte sich ganz Sachsen wegen dieser Provinz-Posse schief.

Gestern stand für den Bauhof die zweite Operation "Weihnachtsbaum" an - und die hatte Nordheim zur Chefsache gemacht. Den neuen Baum wollte er höchstpersönlich unter die Lupe nehmen. "Ich bin extra hingefahren und habe mir den Baum erstmal angeschaut", berichtet Nordheim. Die Fichte stand auf dem Grundstück der städtischen Wohnungsgesellschaft an der Schulstraße: kerzengerade, mit reichlich Ästen und kräftigem Grün. Da konnte der Rathauschef dem Bauhof grünes Licht geben. In den gestrigen frühen Morgenstunden fuhr eine kleine Kolonne aus Bagger, Traktor und Hänger zur Schulstraße, um die Fichte zu holen. "Uns hat kein Zaun den Weg versperrt, deshalb war das Absägen ruckzuck erledigt", sagte Markus Resch vom Bauhof. Punkt zehn Uhr kam der Tross mit der Fichte dann auf den Altmarkt getuckert. Aus der anderen Richtung kam der Lichtensteiner Bürgermeister mit dicker Jacke auf einem Elektrofahrrad herangerollt - gespannt, ob der Baum den Transport gesund überstanden hat. Und um gleich eingreifen zu können, falls der Anblick des aufgestellten Exemplars wieder zur Lachnummer werden sollte.

Aber spätestens als die Bauhof-Mitarbeiter den Baum vom Hänger geschnallt hatten und der Bagger die Fichte in Richtung Platzmitte bugsierte, konnte der Bürgermeister aufatmen: "Der Baum ist heil geblieben. Jetzt muss der Zweckverband Stadtbeleuchtung nur noch die Lichter anbringen, dann hat sich der Aufwand gelohnt." Das findet auch Regina Lorenz, Inhaberin eines Lebensmittelhandels am Altmarkt. "Hier kommen im Moment so viele Autofahrer lang, weil die B 173 gesperrt ist. Da ist es nicht schön, wenn wir hier als Aushängeschild so eine krumme Tanne stehen haben. Der Baum vorige Woche war ja wirklich erbärmlich! Dafür haben wir den Altmarkt jetzt gut geschmückt." Immerhin: Eine Menge Zweige der ausrangierten Weihnachtsfichte haben jetzt als Schmuck vor der Pyramide doch noch eine weihnachtliche Bestimmung gefunden.