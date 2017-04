Tetzner-Enkel malt für Whiskyclub

Benjamin Rabe hat einen berühmten Großvater: Heinz Tetzner, der große Maler aus Gersdorf. Jetzt ist der Sprössling in die Fußstapfen seines Opas getreten. Etwas zumindest.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 05.04.2017



Rödlitz/Gersdorf. Wenn man etwas gemein wäre, könnte man die Schlagzeile wählen, der Enkel von Heinz Tetzner steht auf Hochprozentiges. In gewisser Weise stimmt das natürlich auch. Aber das ist nur die eine Seite.

Benjamin Rabe (38) aus Gersdorf ist Mitglied im Whiskyclub Lichtenstein. Für das renovierte Vereinsheim im Ortsteil Rödlitz, in dem am bevorstehenden Freitag ein Tag der offenen Tür stattfindet, hat er mehrere Wandbilder gemalt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, könnte man sagen. Der Großvater von Benjamin Rabe ist der bekannte Maler Heinz Tetzner aus Gersdorf. Noch immer ziehen Ausstellungen mit Werken des 2007 verstorbenen Künstlers viele Besucher in ihren Bann. "Seit ich denken kann, hatte ich mit Farben zu tun. Da hatte natürlich auch mein Opa einen großen Anteil", erzählt Benjamin Rabe. Heute hängen mehrere Bilder von Tetzner in der Wohnung des Enkels.

Im Vereinshaus des Whiskyclubs hat er natürlich passend zum Thema gemalt. Der Begriff malen ist nicht ganz richtig, Benjamin Rabe hat die Bilder, die symbolhaft für die Whiskyherstellung stehen, an die Wand gesprüht.

Airbrush sagt man dazu. Ganz unten links an der Wand der Maischbottich. In ihm wird die getrocknete Gerste gegärt. Obendrüber zwei Kupferbrennblasen. In ihnen wird die Maische destilliert. Dazu Lagerraum, eine Destille von außen und eine typische schottische Burg. "Wir wussten, dass Ben der Enkel von Heinz Tetzner ist. Aber nicht, dass er so gut malen kann", sagt Jens Steinert. Steinert ist der Vorsitzende des Whiskyclubs Lichtenstein, der 2012 gegründet wurde und 43 Mitglieder zählt.

Benjamin Rabe (verheiratet, zwei Töchter), der Whiskytrinker. Seine Lieblingssorte: Lagavulin, ein rauchiger und torfiger Whisky mit stolzen 50 Umdrehungen. Beruflich arbeitet er als Autolackierer. Der Name seiner Firma passt: "Farbschmiede". Wer sein Fahrzeug bunt bemalen lassen will, ist bei ihm richtig.

Der Tag der offenen Tür im Vereinsheim des Whiskyclubs (Kärrnerweg 39 d in Rödlitz) findet am Freitag ab 17 Uhr statt.