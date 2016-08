Teurer Hybridwagen rollt heute Ã¼ber den Sachsenring

Teurer Hybridwagen rollt heute über den Sachsenring

Wirtschaftsminister Martin Dulig stieg heute beim Verkehrssicherheitstag in ein exklusives Auto. "Freie Presse" testete den umweltfreundlichen Schlitten schon gestern.

Von Anne Schwesinger

erschienen am 20.08.2016



Hohenstein-Ernstthal. Wie James Bond fühle ich mich, als ich die Flügeltüren des Wagens öffne. Neben mir stehen Jungs von der Boxengasse. "So einen Schlitten hab ich noch nicht gesehen", sagt einer.

Kein Wunder: Weltweit gibt es nur 199 weitere Exemplare dieses Autos. Zu kaufen gibt es keins mehr. Es geht um den VW XL 1, ein nobles Hybridauto. Das sei das kraftstoffsparendste Fahrzeug der Welt. So warb Volkswagen 2013, als der Wagen auf den Markt kam. Das Fahrzeug soll mit unter einem Liter Diesel pro 100 Kilometer auskommen. Heute wird die Nobelkarosse beim 18. Verkehrssicherheitstag auf dem Sachsenring präsentiert. VW tut also nach der Abgasaffäre etwas für sein Image.

Gegen Mittag wird Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) in dem umweltschonenden Auto vorfahren. Ich durfte den Wagen schon gestern auf der Rennstrecke des Sachsenrings testen. Neben mir im Cockpit: Jens Grohmann. Der Dresdner entwickelt beim Unternehmen FSD Prüfverfahren für die Hauptuntersuchung (HU). Er erklärt: "Der XL 1 ist ein Technologieträger von VW. Das bedeutet, dass daran technische Innovationen getestet werden."

Als ich mich in den Sitz fallen lasse, habe ich das Gefühl, fast auf der Straße zu landen. Der Sitz ist tief, wie in einem Rennwagen. Mit maximal 160 Kilometern pro Stunde ist der Zweizylinder allerdings nicht für große Rennen geeignet. Das Hybridauto wurde auf umweltschonendes Fahren getrimmt, erklärt Grohmann. Vorsichtig trete ich aufs Gaspedal. Leise fährt das Automatikauto an. Der Wagen startet mit dem E-Motor, nach kurzer Zeit springt der Dieselmotor an. Jetzt klingt der Hybrid-Wagen fast wie ein normales Auto. Trotzdem ist das Fahrgefühl exklusiv. Denn der Schlitten kostet ab Werk 111.000 Euro.

Bis solche Fahrzeuge auf unseren Straßen das Bild prägen, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Trotzdem ist sich Jens Grohmann sicher: "Den umweltfreundlichen E-Autos und Hybridwagen gehört die Zukunft." Um auf den geringen Verbrauch zu kommen, wurde der Wagen windschnittig, leicht und mit Hybridantrieb gebaut. Windschnittig sieht er definitiv aus. Die Außenspiegel fehlen. Stattdessen übermitteln zwei kleine Kameras die Sicht auf zwei Bildschirme in den Türen. Gewöhnungsbedürftig, "aber sicherlich auch die Zukunft", sagt Jens Grohmann. Mit der Karosse aus kohlefaserverstärktem Kunststoff wiegt das Fahrzeug etwa halb so viel wie ein üblicher Wagen der Kompaktklasse.

Der Dresdner Jens Grohmann hat den XL 1 getestet: Zwei Liter Diesel pro 100 Kilometer hat er verbraucht. In den Tank passen auch nur 10 Liter. Bis 100 Kilometer pro Stunde habe ich den Wagen ausgereizt. Noch lange nicht am Limit. Aber ich wollte bei meiner ersten Tour auf dem Sachsenring auch nicht im Kiesbett landen. Ob sich Jens Grohmann einen VW XL 1 in die Garage stellen würde? "Ja", sagt er sofort. Das würde ich auch. Aber bis ich die nötigen 111.000 Euro Fahrzeugpreis zusammengespart hätte, wäre wohl der 50. Verkehrssicherheitstag Geschichte.

Am heutigen Samstag können Besucher den VW XL 1 in der Boxengasse bei FSD inspizieren. Probefahrten sind in dem Hybridwagen allerdings nicht möglich. Dafür darf aber ein reines Elektroauto getestet werden: Ein Tesla steht für Probefahrten bereit. Interessierte können sich am Stand von FSD auf der Rennstrecke anmelden.