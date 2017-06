Transporter kracht auf Laster auf A 4 - Frau wie durch Wunder nur leicht verletzt

erschienen am 06.06.2017



Hohenstein-Ernstthal. Zwischen den Anschlussstellen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal in Fahrtrichtung Dresden fuhr der Kleintransporter einer 60-Jährigen auf den Brummi eines 29-Jährigen auf und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der Transporter wurde dadurch zusammengedrückt wie eine Blechdose. Wie durch ein Wunder stieg die Fahrerin lediglich leicht verletzt aus dem Fahrzeug aus, wie die Polizei am Mittwoch bestätigte. Der Rettungshubschrauber war gerufen worden, weil die Frau eingeklemmt war. Allerdings konnte sie sich Augenzeugenberichten dann doch selbst befreien.

Der Sachschaden beziffert sich mit 15.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn war bis gegen 14 Uhr voll gesperrt.(akr/fp)