Turbulente Jahre eines Handwerkers

Die Zeiten, in denen Maler auf wackeligen Gerüsten herumturnten, sind vorbei. Dafür müssen sie sich heute manchmal mit niedrigen Angeboten herumärgern. Reinhard Müller aus Oberlungwitz, der gestern den goldenen Meisterbrief erhielt, erinnert sich.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 23.11.2016



Oberlungwitz. Mit dem Arbeitsschutz war das damals so eine Sache. Reinhard Müller erinnert sich an eine Episode aus den 70er-Jahren und kramt ein altes Schwarz-Weiß-Foto hervor. Er und sein Geselle streichen gerade die Hauswand vom Bäcker Schramm an der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal. Die beiden Männer stehen hoch oben - aber nicht etwa auf einem ordentlichen, stabilen Gerüst, wie es heute so üblich ist. Sie balancieren auf einem Brett, das sie auf zwei Leitern gelegt haben. Eine durchaus wackelige Angelegenheit. "Ja, das waren Zeiten", lacht Reinhard Müller.

Der Rentner aus Oberlungwitz, heute 75 Jahre alt, hat vor genau 50 Jahren seinen Meister als Maler gemacht. Aus diesem Anlass war er gestern zu einem Empfang der Handwerkskammer Chemnitz eingeladen, auf dem er neben vielen anderen Handwerkern, die jetzt das gleiche Jubiläum begehen können wie er, den goldenen Meisterbrief erhalten hat. Müller gehört jener Generation von Malern, Schuhmachern, Fleischern oder Elektrikern an, die auch ein Spiegelbild des Wandels darstellt: Müller hat den Sprung vom geduldeten Selbstständigen in der DDR-Planwirtschaft zum Selbstständigen in der rauen Marktwirtschaft mitgemacht.

Eigentlich wollte er Tischler werden. Aber weil der Tischler im Ort ihn nicht als Lehrling genommen hat, wurde er Maler. Im ersten Lehrjahr bekam er 80 DDR-Mark. Von dem Geld sparte er sich ein Fahrrad zusammen. Als Geselle in einer PGH in Karl-Marx-Stadt kam er gut voran. So gut, dass er sich selbstständig machte und mit seinem Gesellen davon leben konnte. Reich ist er aber nicht geworden. Die Preise waren niedrig - und staatlich verordnet. Ein Wohnzimmer vorrichten mit allem Drum und Dran brachte 65 Mark, einen Quadratmeter Leimfarbe abwaschen zum Beispiel nur 22 Pfennig. "Dafür waren die Steuern hoch. Bis zu 90 Prozent mussten wir an den Staat abgeben", erzählt Reinhard Müller. Aber er lamentiert auch nicht. Der kleine Betrieb, der nur aus ihm und seinem Gesellen bestand, hatte sein Auskommen.

Dann kam die Wende. Er legte seinen Betrieb mit dem seines Sohnes Jan (52), der 1989 seinen Malermeister gemacht hatte, zusammen. Auf einmal war vieles anders. Die Müllers - Müllers Ehefrau Käthi half immer mit - mussten sich an Ausschreibungen beteiligen. Die Aufträge bekamen die mit den niedrigsten Angeboten. Auch das war nicht einfach. "Aber wir haben uns gut durchgekämpft", sagt Müller.

Heute ist sein Sohn der Inhaber der kleinen Firma. Doch auch der hat schon einen Nachfolger, wenn es bis zum Wechsel auch noch ein paar Jährchen dauern wird. Reinhard Müllers Enkel Markus (25) ist seit 2014 Malermeister - wie sein Großvater mit Leib und Seele. Der Enkel ist so begeistert, dass er sich an den Deutschen Meisterschaften im Malerhandwerk beteiligte und Zweiter wurde. "Ich bin stolz auf meinen Sohn und meinen Enkel", sagt Reinhard Müller.