Umfrage: Nur jeder Zweite fÃ¼hlt sich am Auersberg wohl

Umfrage: Nur jeder Zweite fühlt sich am Auersberg wohl

Knapp die Hälfte der Einwohner von Lichtenstein, St. Egidien und Bernsdorf ist mit der Lebensqualität in ihrer Region zufrieden. Das ist eines der bemerkenswertesten Ergebnisse einer Leserbefragung der "Freien Presse".

Von Erik Kiwitter

erschienen am 15.10.2016



Lichtenstein. Wie hoch ist eigentlich der Auersberg? Die flache Kuppe, an die sich Lichtenstein, St. Egidien und Bernsdorf mehr oder weniger eng anschmiegen, befindet sich 347,5 Meter über dem Meeresspiegel. Von der kleinen Anhöhe hat man einen schönen Blick auf die Umgebung. Doch wie schön finden es die Einwohner der drei Orte hier tatsächlich?

Die Umfrage der "Freien Presse" - "Wie lebt es sich am Auersberg?" - unter den Lesern ergab: Nur 49 Prozent sind mit der Lebensqualität in der Gegend zufrieden. Zum Vergleich: In Hohenstein-Ernstthal bezeichneten laut einer Umfrage, die im Frühjahr ebenfalls von unserer Zeitung durchgeführt wurde, immerhin 64 Prozent die Lebensqualität als gut. "Mich überrascht das Ergebnis nicht", sagt Stadtrat Ulf Adelmeier (Freie Wähler). Er ist gleichzeitig Vorsitzender der Stadtinitiative, eines Vereins unter anderem von Händlern und Gewerbetreibenden, der dem Ort Leben einhauchen will. "In den vergangenen Jahren wurde viel unterlassen, wirklich etwas für den Bürger zu tun", sieht er einen Grund für die Unzufriedenheit eines großen Teils der Bevölkerung.

Die Situation ist in Lichtenstein tatsächlich angespannter als in Hohenstein-Ernstthal. In der Haushaltskasse ist ein großes Loch, die Stadt hat strenge Sparauflagen. Dass die Einwohnerzahl trotz Eingemeindungen auf etwas über 11.000 zurückgegangen ist - einst lebten in der Stadt 15.000 Menschen -, hat natürlich Einfluss auf den Einzelhandel in der Stadt. Das Angebot ist in den vergangenen Jahren geschrumpft. Laut der "Freie Presse"-Umfrage sind nur fünf Prozent mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Innernstadt von Lichtenstein zufrieden. Das kann man als ein vernichtendes Urteil bezeichnen. "Ich kann diese Einschätzung nachvollziehen", sagt Ulf Adelmeier. Im Gegenzug findet die überwiegende Mehrzahl der Befragten das Auersberg-Center, das einst auf der sogenannten grünen Wiese vor den Toren der Stadt gebaut wurde, als wichtig. Stadtinitiative-Chef Adelmeier: "Die Innenstadt-Händler sollten die regelmäßigen Angebote annehmen, sich in diesem Einkaufszentrum zu präsentieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man damit durchaus Kunden in die Innenstadt locken kann." Das wiederum könne dazu führen, dass Händler und Gewerbetreibende Angebot oder Sortiment erweitern könnten. Mit dem Einzelhandel in St. Egidien ist immerhin ein Viertel zufrieden.

Lichtenstein ist keine Hochburg der Kriminalität. Aber das subjektive Sicherheitsgefühl im Ort ist nach vielen Vorkommnissen wohl getrübt. Nicht einmal die Hälfte fühlt sich sicher. Ein Grund: Seit Jahren jagt die Polizei einen Reifenstecher. Inzwischen gibt es über 400 Anzeigen. Erst gestern meldete die Polizei einen weiteren Fall. Die ausgesetzte Belohnung von 3000 Euro für Hinweise hat bisher nichts gebracht.