Unfall: A4 über Stunden gesperrt

erschienen am 28.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Mehrere Personen sind am Montagabend bei einem Unfall auf der A 4 schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Gera zirka zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal. Nach ersten Informationen waren dort gegen 17.45 Uhr sechs Fahrzeuge zusammengestoßen. Folge: Die Autobahn war in Richtung Gera für mehrere Stunden gesperrt. Es bildete sich ein klometerlanger Stau aus Richtung Chemnitz. Zu dem Einsatzkräften am Unfallort zählten auch elf Feuerwehrleute aus Hohenstein-Ernstthal, die die Unfallstelle sicherten und beräumten. (akr)