Verse erzählen von der Vielfalt des Lebens

Adolf Tier ist als Kinderarzt vielen Hohenstein-Ernstthalern bekannt. Der Ruheständler hat jedoch noch eine andere Leidenschaft - die Poesie.

Von Markus Pfeifer

erschienen am 09.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Wer bei Adolf Tier zu Besuch ist, versteht schnell, woher seine Liebe zur Natur kommt. Denn wenn der Blick aus dem Fenster schweift, sind flinke Meisen auf dem Fensterbrett und im nahen Apfelbaum zu sehen. Das Laub der Bäume schimmert in herbstlichen Farben.

Der Kinderarzt war von 1967 bis 2002 in Hohenstein-Ernstthal tätig. In der vergangenen Woche feierte er seinen 77. Geburtstag. Seiner Begeisterung für die Natur hat der Ruheständler schon in vielen Gedichten Ausdruck verliehen. Nun hat er sein zweites Buch herausgegeben. Das 287-seitige Werk trägt den Titel "Hoffnung und Sehnsucht".

Viele der 125 Gedichte widmen sich der Natur. "Manchmal sehe ich etwas und habe sofort ein paar Verse im Kopf", erzählt Adolf Tier, der abgelegen und idyllisch im Wald am Sachsenring wohnt. Hier wandert er gern, unter anderem zum Zschirpeteich. Oder er erfreut sich an Schmetterlingen, Vögeln und anderen Tieren. "In der Natur ist man nie allein", sagt der Autor.

Doch nicht nur schöne Naturerlebnisse hat er in seinen Gedichten verarbeitet. Auch der Tod seiner Frau im Jahr 2005 ist ein Thema, war es schon in seinem ersten Buch "Poesie ist überall", das 2009 erschienen ist. Das Schreiben war für Adolf Tier nach dem schmerzhaften Verlust ein wichtiger Halt und ist es auch heute noch.

Kreative Tätigkeiten seien im Alter wichtig, nicht nur gegen die Langeweile, sondern für die "grauen Zellen", betont der Hohenstein-Ernstthaler. Weitere Themen, die er in seinen Versen behandelt, sind etwa die aktuelle Politik sowie Erinnerungen an die Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Illustrationen hat Tiers Neffe Veit Schindler gestaltet.

In dem Buch gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Teil. Denn der Hohenstein-Ernstthaler hat es nicht allein verfasst.

Lilli Bock aus Berlin, eine Freundin, die er schon in Kindertagen kannte, aber dann erst nach rund 45 Jahren wieder traf, schrieb mit. Im Alter fanden sie sich. Das wird in dem Buch in dem Kapitel "Liane und Alexander" verarbeitet.

Lilli Bock schrieb einige Gedichte, vor allem aber Kurzgeschichten, die autobiografische Züge tragen. Die Berlinerin ist regelmäßig bei Adolf Tier zu Gast und hat die Natur ebenfalls lieben gelernt. Doch auch bei ihr geht es nicht nur um das Schöne, sondern ebenfalls um Themen wie Krankheit oder Tod. "Wir waren jeweils unsere strengsten Kritiker", sagt Lilli Bock, die Germanistik und Anglistik studiert hat, über die gemeinsame Arbeit am Buch.

Auch bei der Gestaltung des Buches, das in Meerane bei der Firma Schwarz-Druck entstanden ist, legten die zwei Autoren viel Wert auf Qualität.

"Geld verdienen kann man damit auf keinen Fall", sagt Adolf Tier, der das Buch in einer Auflage von 300 Exemplaren drucken ließ. Ihr Buch wollen sie demnächst bei Lesungen in der Region vorstellen. Erhältlich ist "Hoffnung und Sehnsucht" in der Klis'schen Buchhandlung in Hohenstein-Ernstthal zum Preis von 20 Euro.