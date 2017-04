Versicherungsbetrug geht in die Hose

erschienen am 19.04.2017



Hohenstein-Ernstthal. Das Hohenstein-Ernstthaler Amtsgericht hat heute einen 43-Jährigen aus dem erzgebirgischen Gornau wegen Vortäuschens einer Straftat zu einer Geldstrafe in Höhe von 2250 Euro verurteilt. Der Mann hatte Anfang April 2014 in Waldenburg die Polizei zu einer Fahrerflucht gerufen. Er behauptete damals, sein Auto sei in der Nacht von einem anderen Auto im Vorbeifahren stark beschädigt worden. Doch die Beamten rochen Lunte. Was sie am vermeintlichen Tatort an Indizien vorfanden, deutete eher auf einen ungewollten Ausritt in den Straßengraben hin. Offenbar wollte sich der Mann die Reparaturkosten von der Versicherung begleichen lassen. Doch ein Dekra-Gutachter zerpflückte gnadenlos die Fremdschadensbehauptung vollends. Weil sich der Angeklagte lange im Ausland aufhielt, kam es jetzt erst zur Verhandlung. (hpk)