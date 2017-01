Versuchte Vergewaltigung auf Parkplatz: Prozessbeginn am Landgericht Zwickau

erschienen am 31.01.2017



Callenberg/Zwickau. Ein 47-Jähriger muss sich seit Dienstag wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung - in einem besonders schweren Fall - vor der Großen Strafkammer am Landgericht Zwickau verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, am 1. August 2016 auf einem Parkplatz an der B 180 zwischen Waldenburg und Callenberg versucht zu haben, eine junge Frau mit Gewalt in den Kofferraum seines Autos zu zerren. Um sein Ziel zu erreichen, benutzte er laut Anklageschrift ein Messer sowie Handschellen. Das Opfer, eine zum Tatzeitpunkt 24 Jahre alte Studentin, wehrte sich massiv gegen den Angreifer und trug dabei, unter anderem, schwere Schnittverletzungen an einer Hand davon. "Ich hatte Angst um mein Leben", sagte die junge Frau am Dienstag im Zeugenstand. Laut Opfer hatte der Mann von ihr abgelassen, weil sie stark blutete.

Der 47-Jährige hatte sich am selben Tag der Polizei gestellt. Richter Gerolf Müller hat für den Strafprozess drei Verhandlungstage angesetzt. Fortsetzung ist am 7. Februar. (trö)