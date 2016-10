WM-Tickets im Schnitt 25 Prozent teurer

Wenn nächste Woche der Eintrittskarten-Verkauf für den Motorrad-GP 2017 auf dem Sachsenring beginnt, müssen die Fans tiefer in die Tasche greifen. Der ADAC befürchtet rückläufige Zuschauerzahlen.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 13.10.2016



Hohenstein-Ernstthal. An drei Veranstaltungstagen exakt 212.411 Besucher - das war die Bilanz des diesjährigen Motorrad-Grand-Prix auf dem Sachsenring. Die Zuschauereinnahmen belaufen sich auf schätzungsweise 5 Millionen Euro. Doch das ist dem örtlichen Veranstalter zu wenig. 2017 wird eine Eintrittskarte für die Motorrad-WM in Hohenstein-Ernstthal so viel kosten wie noch nie.

Die Sachsenring Rennstrecken Management GmbH (SRM) hat gestern eine enorme Steigerung der Ticket-Preise für das Renn-Wochenende vom 14. bis 16. Juli bekanntgegeben. Wenn am kommenden Montag der Vorverkauf für die Wochenend-Tickets beginnt, müssen die Fans bis zu 25 Prozent mehr berappen als im Vergleich zum Grand Prix in diesem Jahr. Eine Stehplatzkarte - gültig für die Veranstaltungen an allen drei Tagen - kostete 2016 noch 90 Euro. Zum nächsten GP wird der Motorradsport-Anhänger 113 Euro berappen müssen. Der Preis für eine Sitzplatzkarte auf der Tribüne T 1 - ebenfalls gültig für alle drei Tage - steigt von 155 Euro auf 183 Euro. Das ist eine Steigerung von immerhin fast 20 Prozent.

Im Februar startet der Vorverkauf für die Tages-Tickets. Eine Stehplatz-Karte ausschließlich für den Renn-Sonntag soll 97 Euro kosten. Bisher betrug der Preis 70 Euro. Das macht eine satte Erhöhung um 38 Prozent. Veranstalter SRM verteidigt diese unpopuläre Maßnahme. WM-Vermarkter Dorna habe die Gebühren für die Ausrichtung angehoben. Deshalb sei die Preiserhöhung notwendig. Geschäftsführer Wolfgang Streubel: "Sonst rutschen wir in die roten Zahlen. Und zwar in sechsstelliger Größenordnung." In diesem Jahr ist die Gesellschaft laut Streubel mit plus minus null aus dem Grand Prix herausgekommen. In einer Presseerklärung lobt er viele Händler und Unternehmer in der Region, die die Großveranstaltung unterstützen, indem sie vier- oder fünfstellige Beträge von den Umsätzen abgeben, die sie an dem GP-Wochenende machen. Aber er kritisiert auch, dass es noch zu viele Unternehmen gebe, die zwar von den Früchten der Motorrad-WM profitieren, aber nicht zu ihrem Erhalt beitragen würden.

Sportlicher Ausrichter der WM ist der ADAC Sachsen. Event-Manager Lutz Oeser sieht die Preiserhöhung beim Ticket-Verkauf skeptisch. Er befürchtet, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen könnten. "Ja, ich habe schon ein paar Bauchschmerzen", sagte er gestern zur "Freien Presse". Aber er räumte auch ein: "Die Sachsenring Rennstrecken Management GmbH ist in einer Notlage." Damit spielte er auf die höheren Dorna-Gebühren an, die erwirtschaftet werden müssten.