Warum Bergleute noch heute im Fels schwerste Arbeit leisten

Die Mitglieder des Bergbauvereins legen in jahrelanger Eigenarbeit einen alten Schacht frei. Gestern wurde Besuchern des Lampertusstollens erklärt, warum sie diese Mühe auf sich nehmen.

Von Anne Schwesinger

Hohenstein-Ernstthal. Mark Bandua versucht mit Schlägel und Eisen, ein Stück Erz aus dem Glimmerschiffer herauszubrechen. Es gelingt kaum. Gern hätte sich der 40-jährige US-Amerikaner ein Andenken an den Hohenstein-Ernstthaler Lampertusstollen aus der Wand geschlagen. Das ist gar nicht so leicht! Er und Ehefrau Claudia Bandua, gebürtige Hohenstein-Ernstthalerin, haben gestern den Stollen an der Dresdner Straße besucht. Der zählte zu 13 Sehenswürdigkeiten in Sachsen, die am Sonntag anlässlich des bundesweiten "Tag des Geotops" geöffnet hatten. Was Mark Bandua kaum gelingt, leisten die Mitglieder des Vereins Freundeskreis Geologie und Bergbau fast jede Woche.

"Das ist richtig schwere Arbeit", erklärt Thomas Kehrer vom Verein. Seit fünf Jahren versuchen sie, den alten Kunstschacht zur Hälfte freizulegen. Für die Arbeiten stehen zwei ehrenamtliche Bergleute im Kunstschacht und lösen das Gestein mit einem Bohrhammer. Fällt das Gerät aus, machen sie mit Schlägel und Eisen weiter. Das gelöste Material wird mit einer Haspel, einer Seilwinde, zu einem Gang weiter oben transportiert und in einem ungenutzten Stollen abgeladen. "Pro Jahr kommen wir bis zu drei Meter voran", so Kehrer. Wozu die Mühe?

Der freigelegte Schacht wird das jetzige Gangsystem des Besucherbergwerkes erweitern. Derzeit können Gäste das unterirdische Gangsystem bis zur Radstube am Kunstschacht besuchen, die in 24 Metern Tiefe liegt. Von dieser soll über den Kunstschacht eine Verbindung zu dem Wille - Gottes - Stollen geschaffen werden. Der liegt in 43 Metern Tiefe. Dann wären bis zu dreistündige Rundgänge möglich. Bisher kann in zwei Stunden in den Fels hinein und auf derselben Strecke wieder hinaus geklettert werden. "Bis wir den Kunstschacht freigelegt haben, wird es noch einige Jahre dauern", so Kehrer. Wie viel das Projekt insgesamt kosten wird, kann Vereinschef Thomas Posern derzeit nicht sagen. Er bestätigte aber auch, dass der Verein bei dem Projekt durch die Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal auch weiterhin finanziell unterstützt wird.

Zu den bis zu zehn Freiwilligen vom Verein, die mehrmals pro Monat unter Tage schuften, gehört auch Jan Herrmann. Der 19-jährige Schüler des beruflichen Gymnasiums hilft in seiner Freizeit Untertage. Damit will er das Bergbauandenken bewahren, so der Hohenstein-Ernstthaler.

Der Wille - Gottes - Stollen mit seinem Kunstschacht liegt unter dem Wohngebiet am Hasenhügel. Dessen Bewohner müssen sich aber keine Sorgen machen, sagt Vereinschef Posern. Denn der Schacht liege ausreichend tief im festen Glimmerschiefer. Der Kunstschacht wurde einst von den Bergleuten angelegt. Den Namen hat er von dem Kunstgestänge, mit dem dort einst mehrere Pumpen betrieben wurden. Als in dem Gang die Abbauarbeiten beendet waren, verfüllten ihn die Bergmänner im 18. Jahrhundert mit dem Material aus anderen Stollen oder Schächten. Dieses muss heute mühsam freigelegt werden.

Mark Bandua war gestern begeistert vom Bergwerk. Seine Frau hatte ihm alles übersetzt. Er liebt alles Historische aus der Heimat seiner Frau.