Was hat eine 103-Jährige alles erlebt?

Heute feiert Lisbeth Kästner in einem Seniorenheim in Lichtenstein Geburtstag. Sie ist die Mutter der Künstlerin Karla Schoppe.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 18.10.2016



Lichtenstein. Ihr Schritt ist langsam, man benötigt sehr viel Zeit, um an ihrer Seite herzugehen. Das Gehör hat gelitten. Es ist viel Geduld nötig, um ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Aber was soll man sagen? Lisbeth Kästner aus Lichtenstein wird heute 103 Jahre alt. Ein reichliches Jahrhundert hat ihren Körper gezeichnet.

Die Frau ist vermutlich die älteste Einwohnerin der Region. Im gesamten Freistaat leben gegenwärtig zirka 800 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind. In Deutschland gibt es rund 14.000. Die meisten davon sind Frauen - wie Lisbeth Kästner. 90 Prozent dieser überdurchschnittlich alten Menschen sind weiblichen Geschlechtes. Als wir Lisbeth Kästner im Hewag Seniorenheim in Lichtenstein besuchen, ist auch ihre Tochter Karla Schoppe dabei, die bekannte Malerin. Hat die Künstlerin denn auch einmal ihre Mutter gezeichnet, gerade ältere Gesichter sind doch so interessant, weil sich doch so viele spannende Geschichten hinter ihnen verbergen? "Nein", antwortet Karla Schoppe schmunzelnd, "meine Mutter hatte nie so viel Geduld, um so lange still vor mir zu sitzen." Was hat eine Frau, die 103 Jahre auf dem Buckel hat, alles miterlebt? Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Als sie geboren wurde, im Jahre 1913, stand der Erste Weltkrieg kurz vor dem Ausbruch. Von diesen schlimmen Jahren hat das kleine Mädchen zum Glück nicht allzu viel mitbekommen. Aber die Zeit der Weimarer Republik und den Zweiten Weltkrieg, der noch verheerender war als der Erste, hat sie miterlebt. Ihr Vater hatte in der Stadt ein Malereigeschäft. Als er keine Aufträge mehr bekam, weil er sich weigerte, Mitglied in der NSDAP zu werden, zog die Familie weg. Lisbeth Kästner heiratete 1935, ihr Ehemann Erich kam mit einer schweren Rückgratverletzung aus dem Krieg wieder nach Hause. "Fortan lastete die meiste Arbeit auf ihren Schultern", berichtet Tochter Karla. Sie ist heute 77 Jahre alt und eines von zwei Kindern, die Lisbeth Kästner auf die Welt brachte. Ein altes Schwarzweiß-Foto aus dem Jahre 1939, auf dem die Mutter mit dem Kleinkind zu sehen ist, erinnert an die Geburt von Karla Schoppe, der Tochter. 102 Jahre lebte die Frau zuhause, wurde in den letzten Jahren von der Tochter und den Enkeln gepflegt. Lisbeth Kästner hat insgesamt sieben Enkel, acht Urenkel und zwei Ur-Urenkel. Ihr Mann ist schon seit vielen Jahren tot. Erst seit einem Jahr ist sie Bewohnerin im Hewag Seniorenheim.