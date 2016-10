Wer in Hohenstein nach oben will, kommt ins Schnaufen

Kreisgeschichte(n): Woher Westsachsens Städte und Dörfer ihre Namen haben. Teil 13: Hohenstein und Ernstthal

Von Erik Kiwitter

erschienen am 19.10.2016



Hohenstein-Ernstthal. Die Zahlen auf dem kleinen Wegweiser aus Stein am Bahnhof bringen es auf den Punkt: In dieser Stadt muss man sich jeden Meter schwer erkämpfen. Wer hier nach oben will, kommt ins Schnaufen.

Wir sind in Hohenstein-Ernstthal, um ganz genau zu sein, in Hohenstein, einem der beiden Stadtteile, die sich im Jahre 1898 zu Hohenstein-Ernstthal vereinigt haben. Auf den Unterschied zwischen den beiden Orten legen besonders die Ernstthaler wert. Wie dem auch sei, die eingangs erwähnten Zahlen auf dem Wegweiser deuten an, wie steil es hier nach oben geht: Der Bahnhof befindet sich 345 Meter über dem Meeresspiegel, das Berggasthaus 450 Meter und der Pfaffenberg selbst 480. Für die knapp zwei Kilometer Entfernung von unten nach oben ist das ein enormer Höhenunterschied. Der Fußgänger benötigt rund eine halbe Stunde für den Weg.

Vielleicht können Sie es sich denken. Die Lage des Stadtteiles Hohenstein hat etwas mit der Entstehung seines Namens zu tun. "Uff den hohen Stein" sollen im 15. Jahrhundert die Händler gerufen haben, die durch das nahe Oberlungwitz zogen. Dabei hätten sie in Richtung Pfaffenberg gezeigt. Das ist zwar nur mündlich überliefert. Aber die Heimatforscher Wolfgang Hallmann und Bernd Bammler sind sich sicher "Es liegt auf der Hand, das bei der Namensgebung die Lage des Ortes ausschlaggebend war." Zumal es auch Urkunden aus der Zeit vor der Stadtgründung gebe, in denen ebenfalls von der Gegend "am hohen Stein" die Rede ist. Damit war die spätere Siedlung Hohenstein gemeint. Bernd Bammler: "Im Gegensatz zu vielen anderen Ortsnamen liegt der Fall hier klar."

Ernstthal entstand erst viel später. Der Hohensteiner Handelsherr Jacob Simon baute in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an die Stelle, wo sich heute die Pfefferkorn-Villa befindet, ein Haus: das erste auf dem Gebiet des heutigen Ernstthals. "So war der erste Ernstthaler sozusagen ein Hohensteiner", sagt Heimatforscher Bammler verschmitzt. Wenig später brach in Hohenstein eine große Pest aus, viele flüchteten von dort in den Wald nahe des Hauses von Jacob Simon. Und wurden dort sesshaft. So entstand 1679 schließlich endgültig der Ort Ernstthal. Auch hier gibt es wenig Unklarheiten, woher der Name stammt. Zu Ehren von Christian Ernst von Schönburg (1655-1718) und August Ernst von Schönburg (1666-1729) erhielt die neue Ansiedlung den Namen Ernstthal, der 1687 das Stadtrecht verliehen wurde.

Wie es mit den beiden Städten weiterging, ist bekannt. Zu Jahresbeginn 1898 vereinigten sich die beiden Ortschaften zum heutigen Hohenstein-Ernstthal. "Erste Anläufe gab es bereits 50 Jahre vorher", so Bammler. Aber erst kurz vor der Jahrhundertwende gab es Einigkeit - obwohl bis heute die Ernstthaler ein eigenes Völkchen geblieben sind. Vielleicht auch deshalb, weil beim heutigen Ortsnamen Hohenstein-Ernstthal häufig ihr Ernstthal einfach verschluckt wird ...