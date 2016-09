Wer war Fred Gigo wirklich?

Heimatforscher werden heute Abend neue Details zum ehemaligen Offizier der Wehrmacht und Sachsenring-Streckensprecher präsentieren. Womöglich hat er 1945 Hohenstein-Ernstthal gerettet.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 29.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Er war eine schillernde Person, umstritten und widersprüchlich. Hubert Schmidt alias Fred Gigo (1919 bis 2004) war nicht nur ein beliebter Entertainer im DDR-Fernsehen und Streckensprecher am Sachsenring - er hat sich vorher auch in Hitlers Wehrmacht hochgedient. Wer war dieser Fred Gigo - diesen Namen hat er sich erst später zugelegt - wirklich? Heute Abend (Beginn 19 Uhr) werden die beiden bekannten Heimatforscher Wolfgang Hallmann und Bernd Bammler in einem Vortrag im "Stadt Chemnitz" in Hohenstein-Ernstthal diese Frage beantworten.

Und mit einem neuen Detail aufwarten: Als Hauptmann der deutschen Wehrmacht hat Fred Gigo am 14. April 1945 vermutlich Hohenstein-Ernstthal vor schlimmen Zerstörungen bewahrt. Hallmann: "Die Amerikaner standen mit ihren Panzern vor der Stadt. Es stand die Frage im Raum: Soll die Stadt verteidigt werden oder nicht?"

Das hätte unnötige Menschenleben gefordert. Fred Gigo war als Hauptmann damals der ranghöchste Offizier in der Stadt, er war mehrmals verwundet worden, lag zu dieser Zeit in einem Lazarett im Ort. Der NSDAP-Bürgermeister Wildeck soll am Vorabend noch drei Hilfspolizisten an die Autobahn geschickt haben, um die US Army aufzuhalten. "Doch sie warfen die Waffen weg, rissen aus. Dann nahm Wildeck Kontakt mit Gigo auf", erzählt Wolfgang Hallmann, der mit Bernd Bammler viele Zeugen befragt hat. Offizier Fred Gigo hielt den Berichten zufolge den fanatischen Bürgermeister davon ab, die Stadt gegen die anrückenden Amerikaner zu verteidigen. Wildeck floh kurz vor dem Eintreffen der Alliierten, wurde aber wenig später geschnappt, kam in ein Lager. Gigo musste für ein Jahr in sowjetische Gefangenschaft.

Bis 1964 hatte er in der DDR eine große Karriere. Dann kam heraus, dass er noch 1945 das Ritterkreuz erhalten hat. Daraufhin erhielt Gigo Berufsverbot, wurde erst zehn Jahre später rehabilitiert.