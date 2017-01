Westsachse des Jahres kommt diesmal aus Thüringen

Die Leser der "Freien Presse" haben entschieden: Ein großer Fan der Eispiraten Crimmitschau erhält den Pokal 2016.

Von Annegret Riedel

erschienen am 02.01.2017



Crimmitschau. Noch etwas verschlafen aber mit riesiger Freude reagierte gestern Mittag Norman Pilling auf den Gewinn des Titels "Westsachse 2016". "Die Nominierung kam für mich sehr unerwartet. Dass es diese Auszeichnung gibt, wusste ich bereits. Dass ich aber nun gewonnen habe, ist schon eine tolle Sache und Anerkennung der Arbeit für die Crimmitschauer Eispiraten."

Schon seit Langem schlägt das Herz des 22-Jährigen für die Puckjäger aus dem Sahnpark. Mit sechs Jahren stand der Ostthüringer, der in Langenwetzendorf im Landkreis Greiz zuhause ist, erstmals hinter der Bande im Kunsteisstadion. "Mein Vater hatte mich damals mitgenommen. In unserer Familie sind alle eishockeyverrückt", meint Norman Pilling schmunzelnd.

Er macht derzeit eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten in der Stadtverwaltung Gera und möchte diese in diesem Jahr erfolgreich abschließen. Sozusagen als Grenzgänger zwischen Ostthüringen und Westsachsen agiert der sportliche junge Mann für die Eispiraten als Vorsitzender der Fangemeinschaft "Red Action Crimmitschau". In dieser Funktion hatte er im vergangenen Oktober einen Autokorso für die Fans des Eishockey-Zweitligisten zum Auswärtsspiel nach Bayreuth organisiert, nachdem dieser offiziell von den Behörden untersagt worden war. Mehr als 250 Fahrzeuge mit rund 800 Anhängern rollten hinter dem Mannschaftsbus her.

"Über uns laufen viele Sachen für den Verein. Wir organisieren Fan-Events, steuern kreative Ideen für Fanartikel bei. Die Organisation von Auswärtsfahrten zu den Spielen ist mein persönliches Steckenpferd." Norman Pilling möchte noch mehr Menschen für den schnellen Sport begeistern. Ein Großteil seiner Freunde kommt aus der hiesigen Region. Deshalb zieht es ihn in seiner Freizeit fast ausschließlich nach Crimmitschau.

Und ein ganz wichtiger Grund ist seine Freundin Vanessa, die in Neukirchen wohnt. In der Freizeit spielt der 22-Jährige natürlich selbst gern Eishockey und nutzt dazu Eiszeiten im Kunsteisstadion Crimmitschau. "Aber nur zum Spaß, zum Profi hätte es bei mir nicht gereicht."

