Wie beweglich sind Sie wirklich?

Zum Frühlingsfest am Sonntag in Hohenstein-Ernstthal könnte für die Besucher die Stunde der Wahrheit schlagen. Was machen ihre Gelenke noch so mit?

Von Erik Kiwitter

erschienen am 07.04.2017



Hohenstein-Ernstthal. Josi und Robin können zufrieden sein. Die Physiotherapeutin und der Azubi im Fitnessstudio Injoy in Hohenstein-Ernstthal haben gute Werte. "Fitt wie ein Turnschuh", lacht Robin Hölzel. Der Auszubildende zum Sport- und Fitnesskaufmann und die junge Frau haben sich kurz an ein Messgerät anschließen lassen, das sozusagen Klartext spricht und verrät, ob und wie ihr Bewegungsapparat schon gelitten hat. Wie gesagt, bei Josi und Robin ist alles okay.

Am Sonntag lädt Hohenstein-Ernstthal, die Stadt mit den steilen Anstiegen, zum Frühlingsfest ein. 12 Uhr öffnet der Bauernmarkt, eine Stunde später machen die Geschäfte auf. Fast überall in der Innenstadt gibt es Stände und Bühnen. An der Dresdner Straße wird sich Robin Hölzel vom Fitnessstudio Injoy mit elektronischem Winkelmesser und Laptop postieren und zur Beweglichkeitsmessung einladen: "Es können alle mitmachen, vom aktiven Sportler bis zum Rentner, der keinen Sport mehr treibt." Das Gerät misst, in welchem Winkel sich Schultern, Nacken, Rumpf, Brust- und Beinmuskulatur noch bewegen lassen. Robin, der in der Fußball-Landesliga Stürmer bei Empor Glauchau ist und in dieser Saison bereits elf Tore geschossen hat, sagt: "Und wir geben dann natürlich auch ein paar Tipps mit auf den Weg."

OB Lars Kluge (40, CDU) freut sich über das bunte Angebot zum Frühlingsfest. "Selbstverständlich werde ich bei der Beweglichkeitsmessung mal vorbeischauen. Natürlich sollte man auch im Kopf beweglich sein", sagte er gestern lachend. 14 Uhr wird er im Stadtgarten den Startschuss für die Suche nach dem Goldenen Ei geben. Das ist doch auch schon was.

Das Frühlingsfest in Hohenstein-Ernstthal. findet auf Weinkellerstraße, Altmarkt, auf Dresdner Straße und Dr.--Wilhelm-Külz-Platz statt.