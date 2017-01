Winterdienst arbeitet mit Hochdruck

Die Männer vom Bauhof müssen in Hohenstein-Ernstthal 50 Kilometer Straße von der weißen Pracht befreien. Aber sie können nicht überall gleichzeitig sein ...

Von Pamela Geissler

erschienen am 05.01.2017



Hohenstein-ErnstthaL. Langsam schiebt sich das große Räumfahrzeug des Winterdienstes die Straße entlang. Die Fahrbahn ist glatt, der Brummi kann an dieser Stelle nicht einmal 20 Stundenkilometer fahren. Und es schneit über Hohenstein-Ernstthal und Umgebung, als würde jemand seinen Puderzuckerstreuer ausleeren ...

In der Nacht zum Mittwoch hat es in weiten Teilen Westsachsens heftig geschneit. Schnee und Verwehungen sorgten vielerorts für Probleme. Für die Winterdienste sind solche Situationen große Bewährungsproben: Aber ihre Fahrzeuge können nicht überall sein. Die "Freie Presse" begleitete gestern Morgen die Männer vom Bauhof in Hohenstein-Ernstthal, die in der Stadt für die Schneeberäumung verantwortlich sind.

4 Uhr begann die Schicht. Ein großes Schneeräumfahrzeug des Bauhofes (Marke MAN), das mit vier Tonnen Salz beladen war, begann seinen Einsatz auf der Dresdner Straße. Was sich nicht wegschieben ließ, wurde vom Salz zerfressen. "Wir müssen in Hohenstein-Ernstthal ein Straßennetz von 50 Kilometern vom Schnee befreien", sagt Bauhof-Chef Manfred Dietz. Der Winterdienst in der Stadt hat dafür Laster und zwei Multicars zur Verfügung. Jedes der Fahrzeuge hat einen eigenen Streuplan. Nicht alle Wege können von den Winterdienst-Fahrzeugen beräumt werden. Zugänge zu Spielplätzen, Bushaltestellen, Behindertenparkplätzen schippen die Bauhof-Mitarbeiter per Hand. In vier Zweier- Teams ist die "Hand-Truppe" unterwegs. Bauhof-Chef Dietz: "Rund drei Kilometer müssen so beräumt werden. Das ist nicht ganz einfach und verlangt einen großen Aufwand." Insgesamt sind 20 Mitarbeiter in zwei Schichten von 4 bis 20 Uhr im Einsatz. Zwölf davon arbeiten in der Frühschicht von 4 bis 12 Uhr und acht Mitarbeiter in der Spätschicht von 12 bis 20 Uhr.

5.30 Uhr, Talstraße. Die ersten Autos quälen sich über die Straßen. Manche müssen am Fahrbandrand halten, um das Räumfahrzeug passieren zu lassen. Andere fahren weiter und zwängen sich an dem Winterdienst-Fahrzeug vorbei. Der Brummi, der in der Dresdner Straße seinen Einsatz begonnen hat, rollt bereits seit sieben Jahren über die Straßen von Hohenstein-Ernstthal. Manchmal rutscht er auch - bei Glatteis. "Glatteisregen ist das Schlimmste", so Manfred Dietz.

Wie gehen die Bauhof-Mitarbeiter mit Kritik um? Alljährlich in der Winterzeit, wenn es heftig schneit, müssen sie sich auch Vorwürfe anhören. Warum hat das diesmal wieder nicht geklappt? Auch diesmal gab es vereinzelt Kritik. Manfred Dietz reagiert besonnen: "Wir können leider nicht überall sein. Und wenn es durchgängig schneit, liegt dann eben wieder Schnee auf der Straße." Frühestens nach zwei Stunden würde ein Winterdienst-Fahrzeug wieder am Ausgangspunkt und mit der Beräumung von vorn anfangen können.

Der Tag gestern war anstrengend. Es habe zwar keine großen Probleme gegeben, aber es sei auch nicht alles reibungslos verlaufen. Ein Laster streikte, als er gerade auf dem Weg zum Pfaffenberg war. Er musste am frühen Morgen in eine Werkstatt. Der Ausfall des MAN brachte den Streuplan durcheinander. Schließlich ging es mit einem Kleinfahrzeug auf den Pfaffenberg - weiterstreuen.