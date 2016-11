Zu hässlich: Lichtensteiner Tannenbaum musste wieder weg

Gestern hat der Bauhof die Fichte, die er erst am Montag auf den Altmarkt gesetzt hatte, geschreddert - nachdem sich die halbe Stadt über den Baum totgelacht hatte.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 24.11.2016



Lichtenstein. Er stand da wie ein Häuflein Elend. Die Äste hingen nach unten, mitleiderregend, als hätten die Leute vom Bauhof kiloschwere Eisenkugeln rangehangen. Der Stamm hatte einen auffallenden Knick, war daher vielleicht noch schiefer als der Schiefe Turm von Pisa. Jetzt ist der Weihnachtsbaum wieder verschwunden. Von der Bevölkerung als zu hässlich befunden.

Vielleicht ist das der Witz des Jahres. Am Montag stellten Mitarbeiter des städtischen Bauhofes in Lichtenstein eine knapp zehn Meter hohe Fichte auf den Altmarkt. Das war ein Wunsch der dortigen Händler, um etwas weihnachtliches Flair vor ihren Geschäften zu erzeugen. So rückten schließlich die Bauhof-Leute mit dem Baum an. Sie stellten das Exemplar auf, schmückten es sogar mit Lichterketten. Keinem fiel auf, wie hässlich die Fichte eigentlich war. Doch das änderte sich. Spätestens am Dienstag war sie Stadtgespräch. Der halbe Ort lachte sich kaputt. In den sozialen Netzwerken wurde sich mit Scherzen gegenseitig übertroffen. "Stellt doch nächstes Jahr gleich einen Dönerspieß auf", heißt es da. Oder: "Mich würde der Witzbold interessieren, der dieses pralle Ding ausgesucht hat." Ein anderer wünscht sich: "Was für eine Krüppelkiefer. Hoffentlich kommt ein Sturm und weht sie weg."

Dazu kam es aber gar nicht erst. Stadtverwaltung und Bauhof wurden von derart viel Häme aufgerüttelt. Bürgermeister Thomas Nordheim (Freie Wähler) inspizierte den Baum am Dienstag höchstpersönlich. Vermutlich ordnete er sofort an, dass er schnellstmöglich zu verschwinden hat. Nordheim war gestern für einen Kommentar nicht zu erreichen. Fakt ist, dass die arme Krüppelfichte gestern Vormittag vom Bauhof geschreddert wurde. Ein Mitarbeiter räumte ein: "Der Baum sah wirklich nicht gut aus. Das ist uns erst so richtig bewusst geworden, als er geschmückt so dastand." Die Bauhof-Mitarbeiter hätten nicht viel Zeit gehabt, um sich einen ordentlichen Baum auszusuchen. Für die Linken-Stadträtin Ute Hoch ist die ganze Sache ein Skandal: "Der Baum war kein schönes Aushängeschild. Wie konnte es nur soweit kommen, dass er überhaupt aufgestellt wurde?"

Kosten sind der Stadt aber offenbar keine entstanden. Der Baum war von einem Lichtensteiner Einwohner gespendet worden. Nächste Woche soll ein Ersatz kommen.