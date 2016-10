17-JÃ¤hrige vermisst - Hubschraubereinsatz in Crimmitschau

17-Jährige vermisst - Hubschraubereinsatz in Crimmitschau

erschienen am 03.10.2016



Crimmitschau. Crimmitschau. Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Sonntag nach einer verschwundenen 17-Jährigen gesucht. Die junge Frau wurde nach Angaben der Polizei seit Freitag vermisst. Sie kehrte am Sonntag dann selbstständig nach Hause zurück. (fp)