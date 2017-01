Abend im Theater macht Lust auf 2017

500 Gäste verfolgten den Neujahrsempfang in Crimmitschau. Es wurde geredet, getrunken und gefeiert. Nur einer musste kurz schwitzen.

Von Holger Frenzel

erschienen am 20.01.2017



Crimmitschau. Knapp 500 Vertreter von Vereinen, Verbänden, Firmen und Parteien haben sich am Mittwochabend beim Neujahrsempfang der Stadt Crimmitschau Lust auf 2017 geholt.

Premiere des Abends: Tina Wojnowski hatte erstmals die Aufgabe als Moderatorin übernommen. Die 43-Jährige von Radio Zwickau war dafür extra einkaufen. Für das beerenfarbene Kleid hat sie 150 Euro ausgegeben. "Als ich bei der Probe die dunkelroten Stühle im Theater gesehen habe, war klar, ich benötige ein passendes Kleid", sagte Wojnowski. Das passte farblich zur Krawatte von OB Holm Günther (Für Crimmitschau).

Sprint des Abends: Stefan Opalinski, technischer Mitarbeiter im Theater, ist kurz ins Schwitzen gekommen. Er musste von hinter der Bühne auf den Rang sprinten, weil ein Besucher einen Notausgang geöffnet und so einen Alarm ausgelöst hatte - genau in dem Moment, als mit einer Fanfare vom Band die Sportlerehrung eingeläutet wurde. Viele dachten, das Signal gehöre zur Musik. Opalinski konnte den Spuk nach zwei Minuten beenden.

Applaus des Abends: Am meisten Beifall gab es für den Runden Tisch für Integration. Dessen Mitglieder wurden für ihr freiwilliges Engagement geehrt. Passend dazu kamen der syrische Rapper Dyaa Kassoma aus Meerane und Schulsozialarbeiterin Rebecca Klukas aus Altenburg mit dem Titel "Es gibt Hoffnung" auf die Bühne. "Davon haben wir nichts gewusst. Sonst hätten wir geprobt und auch eine flotte Sohle hingelegt", sagte Elke Herrmann vom Runden Tisch.

Ausblick des Abends: Oberbürgermeister Günther lieferte in seiner Ansprache auch Neuigkeiten: So soll 2017 die Stelle eines "Kümmerers" für die Innenstadt ausgeschrieben werden. "Wir werden auch über ein neues Feuerwehrgerätehaus reden müssen", so der Stadtchef. Bis Mitte des Jahres sollen Investor und Betreiber für einen Einkaufsmarkt in der Innenstadt vorgestellt werden. Der Abriss des Hauses an der Badergasse 12 ist geplant. "Wir brauchen mehr Gutbürger, die sich konstruktiv einbringen", so Günther, dessen Stimme trotz Erkältung hielt.

Unterstützung des Abends: CDU-Stadtverbandschef Stephan Theuring hatte diese Woche für einen Paukenschlag gesorgt. Er kündigte an, dass Stadtrat André Raphael (Für Crimmitschau) auf der Liste der Christdemokraten zur OB-Wahl am 21. Mai antreten soll. Am Mittwochabend brachte Theuring Sohn Karl mit, einen erfolgreichen Judoka. Der 17-Jährige landete bei den Deutschen Meisterschaften zuletzt auf Platz 9. Hatte Stephan Theuring Angst vor Attacken der politischen Konkurrenz? Nein. Sein Sohn gehörte zu den ausgezeichneten Sportlern. Die geplante Kandidatur von Raphael war jedoch das bestimmende Gesprächsthema - vor und nach dem offiziellen Teil.