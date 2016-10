Alt-Jazzer lobt Musik junger Leute

erschienen am 24.10.2016



Mit Sicherheit haben sich Andreas Bacher von der gastgebenden Young People Bigband und Gaststar Pete York (Foto) zum diesjährigen "Herbst-Jazz" im Crimmitschauer Theater ein größeres Publikum gewünscht. Doch vorgestern Abend kamen lediglich knapp 200 Zuschauer, die allerdings von den Akteuren keinesfalls enttäuscht wurden. "Mir hat die Musik sehr gefallen", meinte Pete York, nachdem der 74-jährige Engländer das Programm der Bigband aufmerksam verfolgt hatte. "Wir haben ja auch ein halbes Jahr ordentlich geübt", sagte der Chef der Crimmitschauer, die ihr musikalisches Programm durch Neuheiten ergänzt haben. "Wir richten unser Repertoire gesanglich mehr und mehr auf unsere Sängerin Franziska Winter aus, was uns immer besser gelingt", meinte Andreas Bacher, der sich in der Vorbereitung eigentlich auf Brain Auger eingestellt hat. Auger musste allerdings seine Europatournee auf das kommende Jahr verschieben. (tmp)