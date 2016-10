Alte Gasthöfe: Stadt bleibt auf ihren Ausgaben sitzen

Lange verschwunden sind Kneipen in Langenhessen und Werdau. Die Kommune will per Zwangsversteigerung Geld für den Abriss wiederbekommen.

Von Annegret Riedel

erschienen am 22.10.2016



Werdau. Der begrünte Schutthaufen an der Crimmitschauer Straße/Ecke Brückenweg in Langenhessen verschandelt seit Jahren die Ortsdurchfahrt. "Es ist eine Katastrophe, wie es dort aussieht", sagte der Langenhessener Michael Matthes. Die Besucher der jüngsten Ortschaftsratssitzung konnten ihm nur zustimmen. Auch für Ortsvorsteherin Sabine Löhmer ist der Zustand unsäglich. Kritisiert wurde außerdem, dass der Schuttberg und das Geländer besonders beim Linksabbiegen die Sicht auf die Crimmitschauer Straße versperren. Zu Jahresbeginn 2010 wurde der einsturzgefährdete Gasthof innerhalb weniger Tage abgerissen. Seitdem rennt die Stadt Werdau ihrem Geld hinterher. "Gegen den Privateigentümer laufen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen", sagte Rathaussprecher André Kleber. Die Kommune hofft, auf diese Art und Weise die rund 10.000 Euro zurückzubekommen, die der Abriss des maroden Gebäudes gekostet hat.

Ein ähnlicher Fall ist nur wenige Kilometer weit entfernt die ehemalige Gaststätte "Stadtkrug" an der Alexander-von-Humbolt-Straße/Ziegelstraße in Werdau. Im Frühjahr 2015 musste hier der Bagger anrollen. Vorher war der Kreuzungsbereich an dem ruinösen Gebäude wochenlang gesperrt gewesen. Das brachte Anlieger und Kraftfahrer auf die Palme. Die Stadt musste handeln und die Kosten für den Abriss sowie die Sanierung der angrenzenden Häusergiebel vorschießen. Bis jetzt ist der Besitzer nicht auf die Forderungen der Kommune eingegangen. "Das Zwangsversteigerungsverfahren läuft. Aber es gestaltet sich schwierig, da der Privateigentümer im Ausland lebt", sagte Kleber.

Um die 40 private Gebäude stehen in Werdau und den Ortsteilen unter ständiger bauaufsichtlicher Beobachtung. Die Hälfte von ihnen wurden im Frühjahr durch die Kommune als stark einsturzgefährdet eingestuft. Die Stadt muss jährlich einen hohen sechsstelligen Betrag zur Abwehr von Gefahren aufwenden, die von diesen Gebäuden ausgehen. Oberbürgermeister Stefan Czarnecki (CDU) fordert in dieser Sache die Unterstützung der Kommunen durch Bund und Land, ein Förderprogramm als auch den Abbau von Bürokratie, um schneller eingreifen zu können.