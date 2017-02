Alte Schulturnhalle verkauft - Vereine müssen umziehen

Seit Jahren sucht die Gemeinde Fraureuth einen Käufer für das Objekt in Ruppertsgrün. Der ist jetzt gefunden. Doch das Ganze hat auch einen Haken.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 10.02.2017



Fraureuth. Für Felix Teichmann und seine Mitstreiter vom RV Edelweiß Fraureuth heißt es in ein paar Wochen erneut umziehen. Die Radballer müssen ihr angestammtes Vereinslokal, die Turnhalle in Ruppertsgrün, räumen. Die Gemeinde hat das Objekt am Dienstagabend an Michael Dannowski aus Werdau und dessen Sohn Philip Dannowski mit Wohnsitz in Leipzig zu gleichen Teilen veräußert. Zusammen mit der Immobilie wechselte zugleich ein rund 1500 Quadratmeter großes Grundstück den Besitzer.

"Wir haben von den Verkaufsabsichten schon vor ein paar Wochen erfahren und werden am 7. April unser letztes Punktspiel in der Halle absolvieren", sagte Vereinschef Felix Teichmann. Künftig trainieren die Radballer in der Erich-Glowatzky-Halle im Nachbarort Fraureuth und bestreiten dann dort auch ihre Wettkämpfe. "Für uns ist das schon der zweite Umzug. Zuerst war die Turnhalle an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Fraureuth unser Domizil. Das mussten wir nach dem Verkauf der Halle 2009 verlassen und sind nach Ruppertsgrün umgezogen. Jetzt müssen wir erneut die Sachen packen", sagte der Chef des 32 Mitglieder zählenden und seit 93 Jahren bestehenden Radsportvereins. Zugleich lobte er aber die Unterstützung der Gemeinde. "Speziell für unsere Bedürfnisse werden in der Glowatzkyhalle noch ein paar kleine Umbauarbeiten vorgenommen. Dazu gehören auch Unterstellmöglichkeiten für unsere Räder", sagte Felix Teichmann.

Mehrkosten durch das Anmieten der Halle entstehen den Radballern nicht. "In der Ruppertsgrüner Turnhalle beträgt die Hallenmiete 6 Euro pro Stunde. In der Glowatzkyhalle kostet die Nutzung der kompletten Halle für Vereine 12 Euro pro Stunde. Da die Radballer aber mit einem Feld beziehungsweise einem Drittel der Halle auskommen, sind es nur 4 Euro, die zu bezahlen sind", sagt der Hauptamtsleiter in der Gemeinde Fraureuth, Robby Safferthal.

Mit den Radballern müssen weitere Vereine das Feld räumen: die Kleintierzüchter Ruppertsgrün, die zweimal im Jahr in dem Objekt ihre Ausstellungen durchführten, sowie die Wintersportler von Rot-Weiß Werdau und eine Freizeit-Fußballmannschaft. "Mit allen Betroffenen wurde im Vorfeld gesprochen und ihnen ein Ausweichobjekt angeboten", sagte Bürgermeister Matthias Topitsch (CDU) während der Ratssitzung. Das Gremium stimmte mit einer Enthaltung dem Verkauf zu.

Die Kommune ist froh, für das Objekt nach längerer Suche überhaupt einen Interessenten gefunden zu haben. Es gehörte einst zur Schule in Ruppertsgrün. Die wurde im Sommer 2009 geschlossen und die Immobilie 2013 verkauft - ohne die Turnhalle. Die kommt die Gemeinde teuer zu stehen. "An Unterhaltungskosten fallen jährlich rund 20.000 Euro an. Dem stehen 1000 Euro an Einnahmen gegenüber", sagte der Hauptamtsleiter weiter.

Hinzu kommt ein erheblicher Investitionsstau. "Um das Gebäude auf Vordermann zu bringen und weiter als Turnhalle nutzen zu können, hätten wir rund 50.000 Euro reinstecken müssen", sagte Safferthal weiter. Durch den Verkauf ist das hinfällig geworden, und die Kommune hat ein Problem los.