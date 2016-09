Altes Bach-Wehr bleibt erhalten

erschienen am 23.09.2016



Königswalde. Das Wehr des Königswalder Baches an der Hartmannsdorfer Straße im Werdauer Ortsteil Königswalde (Landkreis Zwickau) wird nicht zurückgebaut. Nach einer langen Diskussion stimmte vorgestern eine knappe Mehrheit der Werdauer Stadträte für den Erhalt des Bauwerkes, das 1955 in Betrieb genommen wurde. Die Abgeordneten, die gegen den Rückbau waren, führten vor allem die Belange der Feuerwehr ins Feld. Es sei unsinnig, eine Löschwasserquelle im Dorf verschwinden zu lassen. Zumal es bei der Zisterne, die auf dem Gelände der Kindereinrichtung gebaut wurde, Probleme mit dem Befüllen gäbe. Die Stadtverwaltung hatte den Rückbau des Wehres in einen acht Punkte umfassenden Plan für die Minimierung des Hochwasserrisikos aufgenommen. Ihr Argument für den Abriss der Stauanlage war der Hochwasserschutz für einige Anlieger, die nahe dem Wehr ihre Grundstück haben. Die verließen nach der Debatte im Rat enttäuscht den Saal. (rdl)