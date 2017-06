Am Pleiße-Ufer geht's ganz tief in die Erde

Der Einsatz eines Bohrers ist mit nervigen Geräuschen verbunden - in der Zahnarztpraxis ebenso wie auf einer großen Baustelle in Crimmitschau. Dort läuft die Beseitigung von Hochwasserschäden.

Von Holger Frenzel

erschienen am 09.06.2017



Crimmitschau. Ein riesiges Bohrgerät frisst sich in den Untergrund der Fabrikstraße in Crimmitschau. Die 21 Meter hohe und 70 Tonnen schwere Maschine wird für den Einbau der Bohrpfähle benötigt. Sie kommen am Pleiße-Ufer zwischen fünf und zwölf Meter tief in den Untergrund. Damit werden die Betonelemente zum Teil im Rotliegenden verankert. "Wir schaffen momentan drei bis vier bewehrte oder sechs bis acht unbewehrte Bohrpfähle am Tag", sagt Bauleiter Lars Kohl vom beauftragten Unternehmen aus Reichenbach. Für sein Team war in dieser Woche quasi Bergfest: Die Hälfte der 95 Bohrpfähle steht - und wackelt nicht.

Bohrer sorgen für ein nerviges Geräusch in den Ohren: das kleine Gerät, mit dem Karies und Zahnstein beim Zahnarzt entfernt werden, ebenso wie der "große Bruder" auf der Baustelle an der Fabrikstraße. Daran mussten sich die Bewohner aus den umliegenden Straßenzügen seit Anfang Mai schon gewöhnen. Fast im Minutentakt ist das dumpfe Klopfen des Bohrgerätes zu hören. "Das kommt vom Abschütteln der Erde, die am Schneckengewinde hängt", sagt Lars Kohl.

Fast auf den Tag genau vor vier Jahren - Anfang Juni 2013 - hat das Hochwasser der Pleiße für Schäden an der Stützwand zwischen Friedrich-August-Straße und Feuerwehrgerätehaus gesorgt. Stadtverwaltung und Planungsbüro haben verschiedene Lösungen für die Instandsetzungen diskutiert. Sie entschieden sich gegen Varianten mit Beton-Fertigteilen und Schwergewichtswand. Dafür wäre der Komplettabriss der Uferbefestigung erforderlich gewesen. "Eine besondere Herausforderung waren die vielen Medienleitungen, die in der Fabrikstraße liegen", sagt Heiko Böttcher, Mitarbeiter des Bauamtes der Stadtverwaltung. Dazu kommt, dass die Zufahrt zum Gerätehaus und zur Rettungswache trotz der Arbeiten stets weiterhin gewährleistet sein muss.

Die Mitarbeiter der Baufirma aus dem Vogtland haben kurz hinter der Brücke mit dem Einbau der Bohrpfähle begonnen. Von dort arbeiten sie sich Schritt für Schritt vorwärts. Die Bohrpfähle haben einen Durchmesser von 88 Zentimetern. Ein bewehrter und ein unbewehrter Pfahl wechseln sich ab - sie halten sich künftig quasi gegenseitig.

Acht Kubikmeter Beton - das ist die Ladung aus einem ganzen Betonmischer-Fahrzeug - werden für einen Zwölf-Meter-Pfahl benötigt. Die Bohrpfähle sichern die Fabrikstraße. Dadurch kann die alte und beschädigte Stützwand in Kürze abgerissen werden. Vor die Bohrpfähle kommt zur Aufwertung und zum Schutz noch eine Schalung mit Naturstein-Optik. Die Fertigstellung ist bis zum November geplant. So lange bleibt die Straße im Stadtzentrum voll gesperrt.

Die Mittel für das Bauvorhaben kommen aus den Fördertöpfen von Bund und Freistaat zur Schadensbeseitigung. Rund 900.000 Euro stehen zur Verfügung.