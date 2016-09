Anti-Gefrier-Spiegel soll Sicherheit bringen

In Gablenz beginnt in der kalten Jahreszeit eine Testphase. Die große Frage ist, ob ein Spezial-Gel tatsächlich die Sicht auf den Verkehr garantiert?

Von Holger Frenzel

erschienen am 29.09.2016



Crimmitschau. Die Stadt Crimmitschau hat auf Bürgerkritik reagiert und für eine gefährliche Kreuzung in Gablenz einen speziellen Verkehrsspiegel angeschafft. Er steht seit wenigen Tagen an der Ausfahrt vom Mühlweg auf die Gablenzer Hauptstraße. Eine Kombination aus Hohlräumen, Schaumstoff und Anti-Gefrier-Gel bilden das Rückteil. Die Technik hat ein Unternehmen aus dem österreichischen Hopfgarten im Brixental entwickeln und patentieren lassen. "Dadurch soll verhindert werden, dass sich die Fläche des Spiegels gleich schnell abkühlt wie die Umgebung", sagt Michael Popp, Leiter des Baubetriebshofes in Crimmitschau.

Steffi Brenner, Inhaberin eines Frisörsalons, hatte zum Bürgerforum in Gablenz zu Beginn des Monats auf das Problem des in der kalten Jahreszeit oft beschlagenen Spiegels aufmerksam gemacht. Danach begaben sich mehrere Rathausmitarbeiter und sogar Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) im Internet auf die Suche nach Lösungen. "Dabei sind wir auf den Anbieter aus Österreich mit dem Anti-Gefrier-Gel gestoßen", sagt Popp, der vor zwei Wochen die Bestellung des Spezialspiegels ausgelöst hat. Die Kosten belaufen sich auf rund 1100 Euro. Das Geld kommt aus dem Budget des Baubetriebshofs. Zum Vergleich: Ein herkömmlicher Verkehrsspiegel kostet zwischen 350 und 400 Euro. Die Idee, einen beheizbaren Spiegel aufzustellen, wurde aufgrund der hohen Ausgaben für den Tiefbau zur Schaffung des Stromanschlusses wieder verworfen.

Ob mit dem neuen Verkehrsspiegel die Sicherheit an der gefährlichen Kreuzung in Gablenz tatsächlich erhöht werden kann, müssen die nächsten Monate zeigen. "Wir sind dabei auch auf die Einschätzungen von Autofahrern angewiesen", sagt Bau-Fachbereichsleiter Götz Müller. Er kündigt an, dass es im Frühjahr 2017 eine Auswertung geben soll. "Dann werden wir auch über die Anschaffung von weiteren Edelstahlspiegeln entscheiden", sagt Müller.

An den Straßen, die sich im Zuständigkeitsbereich der Stadt befinden, stehen insgesamt 27 Verkehrsspiegel. In der Kernstadt gibt es acht. Danach folgen die Ortsteile Lauenhain mit fünf und Langenreinsdorf mit vier Spiegeln.