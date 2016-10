Asylunterkunft zu: MÃ¶bel warten auf neue Verwendung

Asylunterkunft zu: Möbel warten auf neue Verwendung

Die Flüchtlinge im Bahr-Baumarkt in Zwickau sind ausgezogen. Ausgestattet wurde die Unterkunft vom Johanniter-Regionalverband. Was aus dem Inventar wird, ist noch unklar.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 14.10.2016



Werdau/Zwickau. Der Mietvertrag für den ehemaligen Bahr-Baumarkt an der Lengenfelder Straße in Zwickau ist Ende September abgelaufen. Wenige Tage zuvor hatte der letzte Flüchtling seine Habselig- keiten gepackt und anderswo Quartier bezogen. Nun steht das Objekt, in dem zeitweise bis zu 250 Asylbewerber lebten, wieder leer.

Betreut wurden die ausschließlich alleinreisenden männlichen Bewohner während ihres Aufenthaltes in Zwickau durch den Regionalverband der Johanniter-Unfall-Hilfe Zwickau/Vogtland mit Sitz in Werdau. Die Hilfsorganisation hat das Gebäude inzwischen komplett beräumt und das Inventar in einer alten Lagerhalle deponiert. "Wir haben das Objekt vorerst für ein Jahr angemietet und hoffen, die eingelagerten Gegenstände einer neuer Verwendung zuführen zu können", sagt Katja Böwe vom Regionalverband. Der Wohlfahrtsverband, der in Kirchberg noch ein Wohnprojekt zur Betreuung von Familien aus den Kriegsgebieten betreibt, hat sich für weitere Projekte in der Betreuung von Flüchtlingen beworben. "Das Thema wird uns noch längere Zeit beschäftigten, sodass die getätigten Investitionen nicht umsonst waren", sagt Böwe weiter.

Das gesamte Inventar, das zur Ausstattung der Unterkunft benötigt wurde, hatten die Johanniter im Vorjahr neu angeschafft. Die Kosten dafür trug der Landkreis. "Wir haben den Kauf vorfinanziert und dann über die Ausschreibung zurückerstattet bekommen." Zu den Anschaffungen gehörten unter anderem jeweils 346 Betten, Stühle und Schränke sowie Matratzen, Handtücher und andere Gegenstände für den täglichen Bedarf. Hinzu kamen 88 Tische sowie sieben Wasch- maschinen und Trockner. Für die Betreuung der Flüchtlinge stellte die Hilfsorganisation zusätzlich zehn Mitarbeiter ein. Auch deren Büros, die mit im Baumarkt eingerichtet wurden, mussten mit Mobiliar sowie Technik ausgestattet werden. "Die meisten Gegenstände sind nach der kurzen Nutzung noch in einem guten Zustand und können weiter verwendet werden. Von den 346 Betten beispielsweise sind lediglich drei nicht mehr nutzbar", sagt Katja Böwe. Handtücher und Bettwäsche wurden noch vor der Einlagerung mit den im Objekt platzierten Waschmaschinen gereinigt und getrocknet, bevor sie eingelagert wurden. "Das Ganze war für uns Neuland. Eine ähnliche Aufgabe haben wir im Vorfeld noch nicht zu bewältigen gehabt. Zwischen dem Zuschlag und dem Einzug der ersten Flüchtlinge am 1. Dezember des Vorjahres lagen drei Monate. Während der Zeit mussten wir das gesamte Projekt realisieren. Es hat funktioniert. Das Team hat hervorragende Arbeit geleistet. Von den Erfahrungen, die wir dabei gesammelt haben, können wir bei weiteren derartigen Projekten profitieren", sagt Böwe.