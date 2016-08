Aufbau der SitzplatztribÃ¼ne im Kunsteisstadion verzÃ¶gert sich weiter

Aufbau der Sitzplatztribüne im Kunsteisstadion verzögert sich weiter

erschienen am 25.08.2016



Der geplante Aufbau einer Sitzplatztribüne durch den Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau im Kunsteisstadion im Sahnpark entwickelt sich zu einer endlosen Geschichte. Die Stahlkonstruktion sollte bisher zwischen Hauptgebäude und Vip-Bereich aufgestellt werden. Nun wird ein Standort auf der Gegengeraden - hinter den Strafbänken auf den oberen vier Reihen - favorisiert. Darüber wurden am Donnerstagabend die Crimmitschauer Stadträte informiert, die einem entsprechenden Vertrag zur Errichtung der Tribüne einstimmig zugestimmt haben. Ein Grund für die Änderung: Am neuen Standort lassen sich die geforderten statischen Voraussetzungen einfacher erfüllen. Dafür müssen die Eispiraten nun aber einen neuen Bauantrag einreichen. Am Wochenende, wenn ein internationales Eishockeyturnier im Sahnpark stattfindet, steht die Sitzplatztribüne noch nicht zur Verfügung. Das war ursprünglich vorgesehen. (hof)