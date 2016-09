BMX-Fahrer zeigen tolle KunststÃ¼cke

BMX-Fahrer zeigen tolle Kunststücke

Bei bestem Sommerwetter ist am Samstag im Rollgarten am Crimmitschauer Schützenplatz die zweite Ausgabe des "Blue Elephant Contests" über die Bühne gegangen. In die Startlisten hatten sich insgesamt 15 Scooter- und 16 BMX-Fahrer geschrieben, wobei der dreijährige Maurice Jantzen aus Crimmitschau mit seinem Minifahrrad der jüngste Teilnehmer war. Freilich konnte der Steppke noch nicht solche Kunststücke wie Maximilian Pohle (Foto) zeigen. Der Zwickauer stand am frühen Abend gemeinsam mit fünf Konkurrenten im Finale der "fortgeschrittenen" BMX-er. "Wir haben wieder eine tolle Veranstaltung gehabt, wobei bei der Vorbereitung die Jugendlichen selbst ordentlich mit Hand angelegt haben", freute sich Streetworkerin Susan Neumann. So nagelten beispielsweise Joshua Nedoluha und Benny Lautenbach aus Holzpaletten eine VIP-Lounge und vier Sitzgelegenheiten zusammen. Auch das Siegerpodest war eine Eigenkonstruktion der Jugendlichen. (tmp)